ВИДЕО: тысячи людей в Вильнюсе вышли на улицы, протестуя против попыток популистов ограничить свободу слова

В центре споров — поправки, которые упростят процедуру увольнения генерального директора LRT. Сейчас для его отстранения необходимо восемь голосов из двенадцати членов совета, а предлагается снизить этот порог до шести или семи. Критики предупреждают: такие изменения ставят под угрозу независимость LRT и противоречат Европейскому акту о свободе медиа. Журналистские организации требуют не только отозвать предложение, но и начать серьезное обсуждение деполитизации совета с участием экспертов по медиа и праву.