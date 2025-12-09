ВИДЕО: тысячи людей в Вильнюсе вышли на улицы, протестуя против попыток популистов ограничить свободу слова
Тысячи жителей собрались у Сейма Литвы и у Национальной библиотеки имени Мартинаса Мажвидаса, чтобы выразить протест против планируемых правительством поправок к закону, которые могут ограничить работу литовского общественного медиахолдинга LRT.
На митинг, по оценкам, пришло от 8000 до 10 000 человек. В руках они держали плакаты с надписями: «За свободу слова и медиа», «Руки прочь» и «Дайте нам работать!». Акцию организовали журналистское сообщество и Культурная ассамблея.
На мероприятии выступил журналист LRT Эдвардас Кубилиус, который предупредил о попытках правительства установить контроль над общественным медиа и подчеркнул, что свобода слова оказывается под угрозой. К нему присоединился музыкант Андрюс Мамонтовас, который вспомнил времена, когда СМИ были политизированы и находились под контролем государства. Он исполнил песню «Wake Up», посвятив её президенту Литвы Гитанасу Науседе с призывом «проснуться» и услышать общество.
В центре споров — поправки, которые упростят процедуру увольнения генерального директора LRT. Сейчас для его отстранения необходимо восемь голосов из двенадцати членов совета, а предлагается снизить этот порог до шести или семи. Критики предупреждают: такие изменения ставят под угрозу независимость LRT и противоречат Европейскому акту о свободе медиа. Журналистские организации требуют не только отозвать предложение, но и начать серьезное обсуждение деполитизации совета с участием экспертов по медиа и праву.
Тревогу по поводу ситуации выразил Европейский вещательный союз. Свою обеспокоенность высказала также Ассоциация журналистов Латвии.