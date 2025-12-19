Несколько горнолыжных курортов в Латвии откроются для желающих покататься на Рождество
Несмотря на отсутствие полноценной зимней погоды, несколько латвийских горнолыжных трасс планируют работать в рождественский период, тогда как другим потребуется больше времени для подготовки склонов.
Лыжные и рекреационные комплексы Gaiziņkalns и Briežkalns будут работать в рождественский период, сообщили агентству LETA представители лыжных трасс. Gaiziņkalns начнет работу 20 декабря. На следующей неделе гора будет открыта, одновременно продолжится производство снега. Посетителям будет доступна лыжная трасса Lielais Golgāts. Остальные трассы планируется подготавливать постепенно.
В свою очередь Briežkalns начал работу уже в пятницу, 19 декабря. Посетителям доступны учебная гора и центральная трасса. Briežkalns начнет производство снега в дни, когда температура воздуха достигнет минус 1,5 градуса, и на следующей неделе снег также будет напыляться на горе. Планируется, что на следующей неделе начнет работать и трасса для катания на камерах.
Представители Žagarkalns сообщили, что в случае сохранения стабильной температуры воздуха и если удастся подготовить гору, ее планируется открыть 26 или 27 декабря.
В свою очередь Riekstukalns в Рождество для посетителей еще будет недоступен. Представители Riekstukalns указали, что именно в праздничные дни прогнозируются морозы, и для полноценной подготовки горы требуется примерно двое суток. Как только погодные условия позволят, будет начато производство снега, и после подготовки горы она будет открыта для посетителей.
Ozolkalns во второй половине следующей недели планирует начать производство снега. Если погодные условия будут благоприятными, гору потенциально могут открыть к Новому году.
Milzkalns планирует начать производство снега 23 декабря, если в течение нескольких дней будут сохраняться стабильные погодные условия. Представители Milzkalns отметили, что если за это время удастся подготовить гору, планируется и ее открытие. Также Egļkalns на следующей неделе планирует начать производство снега, после чего предусмотрено открытие горы.