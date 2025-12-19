Несколько горнолыжных курортов в Латвии откроются для желающих покататься на Рождество

В свою очередь Riekstukalns в Рождество для посетителей еще будет недоступен. Представители Riekstukalns указали, что именно в праздничные дни прогнозируются морозы, и для полноценной подготовки горы требуется примерно двое суток. Как только погодные условия позволят, будет начато производство снега, и после подготовки горы она будет открыта для посетителей.