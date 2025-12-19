ФОТО: в Риге снова зажглись районные елки - где красивее?
Уже шестой год в Риге реализуется инициатива по установке рождественских елей в районах города, которая способствует сплоченности местных сообществ и создает праздничное настроение в рижских микрорайонах. В этом году ели установлены в 16 районах Риги, а весной в нескольких местах были также высажены постоянные ели: их украсили уже в этом году, и они будут использоваться для праздничного оформления и в последующие годы.
В этом году срубленные ели установлены в 16 районах: в Берги (впервые), Межциемсе, Мангальсале, Вецмилгрависе, Брасе, Межапарке, Кундзиньсале, Гризинькалнсе, Авотах, Скансте, Плявниеках, Дарзини, Кенгарагсе, Дарзциемсе, Шампетерисе и Булли.
Кроме того, весной в шести районах — Яунциемсе, Югле, Румбуле, Ильгюциемсе, Торнякалнсе и Бишумуйже — Департамент жилья и окружающей среды Рижского самоуправления высадил ели, предназначенные для долгосрочного украшения в рождественский период.
Большинство елей уже украшены и сияют праздничными огнями, однако в некоторых районах еще запланированы торжественные мероприятия по их зажжению. Для семи елей — на Югле, в Брасе, Межапарке, Гризинькалнсе, Скансте, Кенгарагсе и Дарзциемсе — гирлянды обеспечивает Отдел городского искусства и оформления городской среды Управления культуры Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления, а в остальных районах освещение и украшения подготовили сами районные общества.