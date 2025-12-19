ФОТО: в Риге снова зажглись районные елки - где красивее?

Большинство елей уже украшены и сияют праздничными огнями, однако в некоторых районах еще запланированы торжественные мероприятия по их зажжению. Для семи елей — на Югле, в Брасе, Межапарке, Гризинькалнсе, Скансте, Кенгарагсе и Дарзциемсе — гирлянды обеспечивает Отдел городского искусства и оформления городской среды Управления культуры Департамента образования, культуры и спорта Рижского самоуправления, а в остальных районах освещение и украшения подготовили сами районные общества.