"Мы стали настолько равнодушными": таксиста избили возле Akropole Alfa - никто из свидетелей не вмешался

Единственным свидетелем, согласившимся помочь полиции, стала пассажирка такси. Элина заключает, что человечность все же существует, но слишком редко. «Эта история не только об одном водителе. Она обо всех нас — о том, как мы молча допускаем насилие, как система отказывается помогать и о том, что наша безопасность рушится, если мы не встаем на защиту друг друга».