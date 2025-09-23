"Мы стали настолько равнодушными": таксиста избили возле Akropole Alfa - никто из свидетелей не вмешался
Несколько дней назад у торгового центра Akropole Alfa в Риге произошел шокирующий инцидент, который, как подчеркивает ставшая свидетелем Элина, "не должен оставить равнодушным никого". Таксист, ожидавший клиента, стал жертвой жестокого нападения.
Как рассказала Элина в социальной сети Facebook, после изначально незначительного недоразумения из-за места остановки спор перерос в агрессию: нападавший кричал, оскорблял, захлопнул дверь, облил водителя горячим кофе и ударил по голове. Водитель упал на землю, но агрессор продолжил избивать его ногами.
Элина отмечает, что это произошло среди бела дня в людном месте, однако никто не вмешался и не позвонил в полицию, пока пострадавший истекал кровью. «Неужели мы стали настолько равнодушными, что чужая жизнь нас больше не касается?» — пишет она. Водитель с трудом добрался до больницы самостоятельно, и только по пути встретивший его экипаж полиции убедил подать заявление. Элина выразила благодарность сотрудникам полиции за отзывчивость и работу.
Но на этом история не закончилась. В Травматологической и ортопедической больнице, несмотря на кровотечение и потерю зрения, таксисту не оказали первую помощь и отправили дальше. В Гайльэзерcе при КТ-исследовании выявили переломы носа и костей глаза, а в больнице Страдиня врачи признали необходимость операции после уменьшения отека. Это означает недели без работы, боль и дополнительные расходы.
Единственным свидетелем, согласившимся помочь полиции, стала пассажирка такси. Элина заключает, что человечность все же существует, но слишком редко. «Эта история не только об одном водителе. Она обо всех нас — о том, как мы молча допускаем насилие, как система отказывается помогать и о том, что наша безопасность рушится, если мы не встаем на защиту друг друга».
В Государственной полиции подтвердили, что по данному случаю в полицию поступило заявление и начат процесс по административному правонарушению за причинение телесных повреждений.