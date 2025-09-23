Как получить возврат подоходного налога без подачи декларации: VID принимает заявления до конца сентября
Жители, которые хотят получить переплаченный подоходный налог, не подавая добровольную годовую декларацию о доходах, могут подать заявление в Службу государственных доходов (VID) до 30 сентября.
Это удобная возможность для тех, кто обычно подает декларацию добровольно и у кого нет подтверждающих документов об оправданных расходах, которые нужно прикладывать к декларации. Переплата налога за прошлый год (если она образовалась) будет перечислена на указанный в заявлении банковский счет с 1 октября по 31 декабря 2025 года.
Эта услуга не распространяется на жителей, для которых подача годовой декларации о доходах является обязательной.
Автоматический возврат подоходного налога осуществляется только на основании данных, имеющихся в распоряжении VID:
- если к зарплате или пенсии человека в течение года не были применены все налоговые льготы (например, за иждивенцев, для лиц с низкими доходами, инвалидов, политически репрессированных или участников национального движения сопротивления);
- если у человека в прошлом году были инвестиции в частные пенсионные фонды или накопительное страхование жизни, и пенсионный фонд или страховая компания зарегистрированы в Латвии.
Если человек хочет получить возврат налога и за другие оправданные расходы (медицину, стоматологию, образование, детские кружки и пожертвования), то необходимо подавать годовую декларацию о доходах и прикладывать документы, подтверждающие соответствующие платежи.
Как подать заявление на автоматический возврат налога?
Рекомендуется подавать заявление электронно — через электронную декларационную систему VID (EDS). Заявление доступно в разделе EDS «Создать новый документ» → «Документы по подоходному налогу» → «Заявление на получение автоматического возврата налога без подачи годовой декларации о доходах» (Izveidot jaunu dokumentu - Iedzīvotāju ienākuma nodokļa dokumenti - Iesniegums automātiskai nodokļa atmaksas saņemšanai, neiesniedzot gada ienākumu deklarāciju).
Если такой возможности нет, заявление можно подать лично в любом клиентском центре VID или в объединенном клиентском центре государственных и муниципальных учреждений, а также отправить по почте.
Что делать, если такое заявление уже подано?
Заявление нужно подать только один раз. Людям, которые уже подавали заявление на автоматический возврат налога, повторно этого делать не нужно. В таком случае возврат переплаченного подоходного налога (если он образуется) каждый год будет перечисляться на указанный банковский счет автоматически с 1 октября по 31 декабря.
Новое заявление требуется только в случае изменения банковского счета, на который человек хочет получать возврат налога.
Подать заявление на автоматический возврат переплаченного подоходного налога можно с 2023 года.