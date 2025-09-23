Как получить возврат подоходного налога без подачи декларации: VID принимает заявления до конца сентября

Это удобная возможность для тех, кто обычно подает декларацию добровольно и у кого нет подтверждающих документов об оправданных расходах, которые нужно прикладывать к декларации. Переплата налога за прошлый год (если она образовалась) будет перечислена на указанный в заявлении банковский счет с 1 октября по 31 декабря 2025 года.