Женщина вышла из психушки и убила дочь, которую 3 года назад сбросила в вольер к медведю
В Ташкенте произошла трагедия: 34-летняя Зилола Туляганова убила кухонным ножом свою семилетнюю дочь. Женщина ранее уже становилась участницей громкого инцидента в зоопарке, когда бросила ребенка в вольер к медведю.
В январе 2022 года случай в ташкентском зоопарке потряс общественность: Туляганова на глазах старшего сына подняла дочь над ограждением и бросила вниз, в ров к медведю. К счастью, хищник не тронул ребенка, а сотрудники успели вовремя вмешаться - тогда девочка получила сотрясение мозга и открытую черепно-мозговую травму. Женщину признали невменяемой и отправили на принудительное лечение в психиатрическую больницу.
А помните девочку, которую мать бросила в вольер к медведю и которую медведь не тронул?— 🏴☠️𝐉🛟K 🏴☠️ (@j__o__k__) September 15, 2025
Так вот мать этой девочки на днях вышла из психушки и зарезала свою семилетнюю дочь. pic.twitter.com/ZS1u9Oiwc0
После нескольких лет под наблюдением врачей летом 2025 года ее выписали, назначив амбулаторное лечение. Представители общины, где проживала семья, утверждают, что состояние женщины не вызывало тревоги: она адекватно отвечала на вопросы, воспитывала двоих детей — сына и дочь.
Однако в начале сентября у Тулягановой случился очередной срыв. Она набросилась на 7-летнюю дочь с ножом и нанесла несколько ударов. Девочка скончалась на месте. Подозреваемая задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Общественность снова потрясена произошедшим. Пользователи соцсетей обвиняют органы опеки и медицинские структуры в халатности: «Зачем отдавать ребенка женщине с таким диагнозом? Почему не контролировали ситуацию?».
«Это не мать убила дочь, а те, которые допустили этого. Надо же было отдавать больной женщине ребенка. Как? Почему? Те, которые отдали ее в руки больной женщины, как вы спите ночью?» — выражают гнев пользователи соцсети.
Отец Тулягановой ранее говорил, что причиной ухудшения ее состояния стали многолетние семейные конфликты и давление со стороны мужа и свекрови. Врачи и эксперты признают, что психиатрическая система требует пересмотра — особенно в вопросах допуска родителей с тяжелыми диагнозами к воспитанию детей.