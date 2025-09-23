Женщина вышла из психушки и убила дочь, которую 3 года назад сбросила в вольер к медведю

Однако в начале сентября у Тулягановой случился очередной срыв. Она набросилась на 7-летнюю дочь с ножом и нанесла несколько ударов. Девочка скончалась на месте. Подозреваемая задержана, против нее возбуждено уголовное дело по статье "умышленное убийство". Общественность снова потрясена произошедшим. Пользователи соцсетей обвиняют органы опеки и медицинские структуры в халатности: «Зачем отдавать ребенка женщине с таким диагнозом? Почему не контролировали ситуацию?».