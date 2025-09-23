Lidl начинает международную кампанию призывая сосредоточиться на ценностях жизни

Этот принцип доступности лежит в основе кампании, которая продлится до конца октября. Обещание «Lidl. Это того стоит» выражается во многих областях: высококачественные товары под частной торговой маркой, биологические продукты и альтернативные продукты на растительной основе. Это отражается в неизменной свежести, которую Lidl гарантирует своим клиентам каждый день, а также в добавленной стоимости во время праздников и в особые моменты жизни.