Lidl начинает международную кампанию призывая сосредоточиться на ценностях жизни
Lidl запускает свою международную брендовую кампанию в более чем 30 европейских странах под слоганом «Lidl. Это того стоит». Это послание бренда - больше, чем просто кампания: оно призывает сосредоточиться на том, что важно и привносит дополнительную ценность в повседневную жизнь.
Обещание бренда обществу
Доступ к качественным и выгодным продуктам питания по-прежнему остаётся вызовом во многих европейских странах, в том числе и в Латвии. Lidl убеждён, что высококачественные, устойчивые и выгодные продукты должны быть доступны каждому. Поэтому «Lidl. Это того стоит» - это обещание миллионам людей, которые каждый день демонстрируют своё доверие, совершая покупки в магазинах Lidl.
Этот принцип доступности лежит в основе кампании, которая продлится до конца октября. Обещание «Lidl. Это того стоит» выражается во многих областях: высококачественные товары под частной торговой маркой, биологические продукты и альтернативные продукты на растительной основе. Это отражается в неизменной свежести, которую Lidl гарантирует своим клиентам каждый день, а также в добавленной стоимости во время праздников и в особые моменты жизни.
Больше чем просто цена
Слоган «Lidl. Оно того стоит» - это не просто выгодное соотношение цены и качества. Это основной принцип работы компании. «Lidl. Оно того стоит» - это искреннее осознание ценности жизни и того, что действительно важно для человека: безопасности, надёжности и исполнения желаний.
Ответственность бренда и обещание на будущее
«Lidl. Оно того стоит» - это обещание:
- нашим клиентам: сохранять непоколебимую приверженность каждодневному предложению широкого выбора высококачественных, проверенных продуктов и покупательскому опыту, в котором интересы человека стоят на первом месте.
- нашим коллегам: инвестировать в будущее наших сотрудников, поддерживая их в достижении профессиональных целей и карьерном росте, обеспечивая обучение, возможности для развития и среду для совершенствования на каждом этапе.
- нашим партнерам: строить долгосрочное сотрудничество, основанное на доверии и уважении, чтобы вместе развиваться, создавать долгосрочные ценности и оказывать положительное влияние на общество и клиентов.
- окружающей среде: работать ради лучшего будущего, ставя потребности людей в центр нашей деятельности и заботясь об окружающей среде, реализуя инициативы по сокращению пищевых отходов, сокращению потребления пластика, инновационной упаковке и соблюдению общепризнанных требований в области благополучия.
Именно так Lidl создаёт настоящую ценность для своих клиентов, коллег и деловых партнёров, закладывая основу для сильного, нацеленного на будущее бренда с устойчивым потенциалом - сегодня и завтра.
Кампания «Lidl. Это того стоит»
Брендовая кампания, которая продлится до конца октября, будет реализована с использованием комплексного коммуникационного подхода «360 градусов», охватывающего все важные каналы - от общения в магазинах и онлайн-рекламы до телевидения и наружной рекламы на самых заметных рекламных площадках страны.
«Благодаря этой интегрированной кампании мы достигаем людей – эмоционально и с ясными сообщениями о том, что действительно важно и как «Lidl» помогает создавать ценность каждый день», - говорит руководитель Департамента Клиентов Lidl Latvija Линас Балтушис.