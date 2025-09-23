Осенний отпуск в Турции: парацетамол за 600 евро и промывание уха за 775

Одним из самых тяжёлых случаев этого года в Турции стал инцидент в конце весны — один из путешественников оказался в больнице из-за внезапных проблем с дыханием. Сложной была не только терапия, но и транспортировка пациента в Латвию, а первоначальный счёт за лечение и перевозку составил почти 150 000 евро. При этом лимит страхового полиса туриста был 80 000 евро. Сейчас специалисты BALTA уже несколько месяцев ведут переговоры с турецкими поставщиками медуслуг, чтобы снизить счета и избавить клиента от необходимости оплачивать лечение из собственного кармана. «Как крупнейший страховщик Латвии, мы имеем опыт решения и анализа подобных ситуаций, поэтому способны не только выявлять недобросовестные практики, но и добиваться снижения счетов путём переговоров, защищая клиентов от дополнительных расходов», — говорит эксперт по страхованию, подчёркивая, что в критических ситуациях участие страховой компании крайне важно.