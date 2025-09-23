Осенний отпуск в Турции: парацетамол за 600 евро и промывание уха за 775
Осенью многие латвийцы стараются продлить ощущение лета, отправляясь в поездки за границу — в сентябре и октябре поток туристов из Латвии в Турцию увеличивается вдвое, делая её безоговорочным фаворитом осени, свидетельствуют данные страховщиков. Однако у турецкого солнца как туристического направления есть и теневая сторона — растущие счета за медицинские услуги.
Парацетамол за 600 евро
«Мы видим, что путешественники сталкиваются с по-настоящему абсурдными медицинскими расходами. Например, в конце августа одна клиентка обратилась к врачу в отеле, чтобы промыть ухо от серной пробки, — счёт составил 775 евро, хотя обычно такая процедура стоит не более 150 евро», — рассказывает руководитель отдела туристического страхования BALTA Майя Рабиновича.
Так же огромные счета туристы получают и в самых обыденных ситуациях. Страховщики регулярно фиксируют счета от путешественников с желудочно-кишечными расстройствами — однодневное лечение с капельницей и простыми медикаментами в турецких отелях нередко обходится в 1000 евро, хотя в среднем такая процедура в другом месте не превысила бы 250 евро. Всё чаще поступает информация и о случаях, когда за измерение температуры и таблетку парацетамола туристу в отеле выставляют счёт на 500–600 евро.
«Чтобы избежать таких ситуаций, необходимо в любом случае, когда требуется медицинская помощь, обращаться через круглосуточный сервис страховой компании — даже если вы не застрахованы, это позволит найти помощь по разумной цене», — подчёркивает Рабиновича.
Когда счет из клиники достигает 150 000 евро
Одним из самых тяжёлых случаев этого года в Турции стал инцидент в конце весны — один из путешественников оказался в больнице из-за внезапных проблем с дыханием. Сложной была не только терапия, но и транспортировка пациента в Латвию, а первоначальный счёт за лечение и перевозку составил почти 150 000 евро. При этом лимит страхового полиса туриста был 80 000 евро. Сейчас специалисты BALTA уже несколько месяцев ведут переговоры с турецкими поставщиками медуслуг, чтобы снизить счета и избавить клиента от необходимости оплачивать лечение из собственного кармана. «Как крупнейший страховщик Латвии, мы имеем опыт решения и анализа подобных ситуаций, поэтому способны не только выявлять недобросовестные практики, но и добиваться снижения счетов путём переговоров, защищая клиентов от дополнительных расходов», — говорит эксперт по страхованию, подчёркивая, что в критических ситуациях участие страховой компании крайне важно.
Инфляция и нечестная коммерческая практика
Если смотреть на ситуацию с медициной в Турции в целом, следует признать — расходы на здравоохранение в этой стране в последние годы выросли стремительно. Инфляция в сфере медицины за пять лет превысила 330%, что связано и с колебаниями валюты, и с удорожанием импортных медикаментов, и с общей экономической ситуацией.
Эта ситуация особенно бьёт по туристам, так как частные клиники и врачи в отелях нередко назначают приезжим куда более высокие тарифы, чем местным жителям. Это подтверждают и международные обзоры страховой отрасли — Турцию часто называют страной, где медицинские счета для туристов могут быть неоправданно завышенными из-за нечестной коммерческой практики.
Как безопасно путешествовать осенью?
- В случае происшествия сразу связывайтесь со страховщиком — это поможет быстро решить проблему и получить необходимую поддержку. Особенно в популярных курортах туристы могут столкнуться с необоснованно высокими платежами — в таких случаях безопаснее использовать клиники, рекомендованные сервисом страховщика.
- В случае кражи обязательно обращайтесь в правоохранительные органы соответствующей страны, чтобы позже можно было подать заявление на компенсацию.
- Во время поездки храните копии документов, соблюдайте местные правила безопасности и всегда информируйте близких о своём маршруте.
- Даже осенью солнечная активность может быть достаточной, чтобы создать риски для здоровья — не забывайте о защите и достаточном употреблении жидкости.