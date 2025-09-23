Эмили Ратаковски знает, как приковать к себе взгляды! Всего-то надо надеть платье с вырезом до пупка

Эмили Ратаковски родилась в Лондоне, но выросла в Калифорнии. Популярность пришла к ней в 2013 году после съемок в клипе Робина Тика Blurred Lines, который сделал ее одним из самых узнаваемых лиц индустрии моды. С тех пор Эмили сотрудничала с крупными брендами, появлялась на обложках ведущих глянцевых журналов, а также принимала участие в показах и рекламных кампаниях.