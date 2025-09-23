Эмили Ратаковски знает, как приковать к себе взгляды! Всего-то надо надеть платье с вырезом до пупка
34-летняя модель и актриса Эмили Ратаковски вновь привлекла внимание публики, представ в смелом черном платье с глубоким вырезом - аж до самого пупка!
На фотографиях, которые Эмили Ратаковски выложила в Instagram, она позирует у фасадов здания и на улице поздним вечером. Ее образ дополнили миниатюрная сумка и классические босоножки на каблуке.
Ратаковски известна тем, что не боится экспериментировать со стилем и часто выбирает откровенные наряды для светских выходов.
Эмили Ратаковски родилась в Лондоне, но выросла в Калифорнии. Популярность пришла к ней в 2013 году после съемок в клипе Робина Тика Blurred Lines, который сделал ее одним из самых узнаваемых лиц индустрии моды. С тех пор Эмили сотрудничала с крупными брендами, появлялась на обложках ведущих глянцевых журналов, а также принимала участие в показах и рекламных кампаниях.
Помимо модельной карьеры, Ратаковски проявила себя как актриса. Она снялась в фильме «Исчезнувшая» (2014) с Беном Аффлеком, а также в картинах «128 ударов сердца в минуту» (2015) и «Красотка на всю голову» (2018). Кроме того, Эмили активно занимается своим брендом одежды Inamorata, где выпускает коллекции купальников, нижнего белья и повседневных вещей.
Звезда также известна своей активной позицией: она выступает за права женщин, поддерживает феминистическое движение и часто делится собственными размышлениями о моде, карьере и общественных темах.