ФОТО: почти в каждом доме - своя история боли. В Екабпилсе прошла акция плакатов в память о застреленных домашних любимцах

«Я любил ходить на долгие прогулки за пределы двора, но был верным другом семьи и всегда возвращался домой! Я радовался каждому проведённому вместе дню, но 13 декабря 2018 года у меня отняли жизнь, игры и будущее. Я не понял, почему… я всего лишь хотел жить, бегать и быть рядом со своими людьми. Меня ранили! Застрелили в упор! Замотали в тряпку и бросили недалеко от моего дома», — говорится на одном из плакатов.