ФОТО: почти в каждом доме - своя история боли. В Екабпилсе прошла акция плакатов в память о застреленных домашних любимцах

В Екабпилсе прошла тихая акция плакатов, на которых были упомянуты домашние любимцы, убитые каким-то негодяем, живущим в окрестностях. Каждое фото собаки на плакате олицетворяло горькую историю боли и заставляло сердце сжиматься от грусти.
«Я любил ходить на долгие прогулки за пределы двора, но был верным другом семьи и всегда возвращался домой! Я радовался каждому проведённому вместе дню, но 13 декабря 2018 года у меня отняли жизнь, игры и будущее. Я не понял, почему… я всего лишь хотел жить, бегать и быть рядом со своими людьми. Меня ранили! Застрелили в упор! Замотали в тряпку и бросили недалеко от моего дома», — говорится на одном из плакатов.
«Я хаски Ральфиньш. 3,5 года назад я просто исчез. Впервые в меня стреляли во дворе моего дома. В тот роковой день против меня направили серьёзное оружие, пулю от которого полиция “не должна была найти”! Поэтому я и “пропал”!», — написано на другом.
«Я Ремис. Жил на улице Звайгжню, 28. Меня застрелили в 2020 году. В моём теле полиция нашла две пули. Другие улики и виновного полиция не выявила. Стрелок продолжил убивать моих маленьких братьев и сестёр!», — говорится на очередном плакате.
Эти горькие истории свидетельствуют: убийства домашних животных продолжаются уже более семи лет, тогда как виновный до сих пор не привлечён к ответственности. Более того, подозреваемый живёт совсем рядом и уже долгое время находится в поле зрения местных жителей и полиции. Как сообщает TV3, по округе ходят слухи, что этот человек хранит у себя дома оружие, ремонтирует охотничьи ружья и изготавливает оружие самостоятельно.
Последнее убийство собаки произошло 18 сентября, когда во дворе Анты был застрелен её любимец Семитис. «18 августа вечером, вернувшись домой, я нашла нашего любимца, маленького шпица Семитиса, лежащим на коврике в прихожей в крови. Он ещё был тёплый и посмотрел на меня. Позднее ветеринар установил факт выстрела и смерть собачки. Наш Семитис был застрелен во дворе своего дома, на закрытой территории», — рассказывает хозяйка.
«На нашей маленькой улице почти в каждом доме есть хозяева, чьи любимцы пострадали от пули стрелка — убиты или ранены оказались и собаки, и кошки. Стрелок живёт рядом с нами. […] Виновный официально не установлен, а убийства животных на нашей улице продолжаются. Пока стрелок живёт рядом, мы не в безопасности. Так и возникла идея тихой акции плакатов на улице Дарзниеку», — объясняет Анта.
Она призывает депутатов, представителей самоуправления, правозащитников, защитников животных, СМИ и полицию уделить этой проблеме должное внимание. «Мы хотим жить в безопасной среде! Мы устали жить в страхе!», — делится своей болью женщина.