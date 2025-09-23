Теракт с захватом заложников в Даугавпилсе - сегодня в Латгале впервые проходят масштабные учения
В Даугавпилсе проходят антитеррористические учения "Динабург 2025" с участием более 500 представителей служб и международных наблюдателей. Сценарий включает захват заложников, эвакуацию чиновников и действия в условиях реальной угрозы.
Сегодня в Даугавпилсе проходят антитеррористические учения общенационального уровня "Динабург 2025" с полным развертыванием сил, которые организованы Службой государственной безопасности (СГБ). Учения такого уровня в Латгале проводятся впервые. Они продолжают цикл региональных антитеррористических учений, начатый в предыдущие годы. Цель учений - проверить в разных регионах Латвии готовность ответственных служб к реагированию и их взаимодействие.
В рамках учений "Динабург 2025" представители различных служб отрабатывают готовность к реализации мер по уменьшению последствий террористических актов и предотвращению дальнейших угроз в максимально приближенных к реальности условиях.
Согласно сценарию учений, во время массового мероприятия происходит террористический акт, в результате которого есть несколько пострадавших, а часть участников захвачена в заложники. Ответственные службы в ходе учений будут отрабатывать проверку людей на месте происшествия, задержание террористов, освобождение заложников, проведение следственных действий и реализацию других элементов антитеррористической операции. В отличие от предыдущих лет одним из элементов учений в Даугавпилсе станет отработка защиты и эвакуации высших должностных лиц государства в случае террористической угрозы.
Антитеррористические учения с полным развертыванием сил СГБ проводит с 2007 года, и это уже 14-е по счету учения такого масштаба. В этом году в учениях участвуют более 500 представителей различных органов - СГБ, полиции, Службы неотложной медицинской помощи, Государственной пожарно-спасательной службы, Министерства иностранных дел, Генеральной прокуратуры, прокуратуры Латгальского судебного округа, Государственной пограничной службы, Национальных вооруженных сил (НВС), муниципальной полиции и самоуправления Даугавпилса. В этом году впервые в учениях СГБ участвуют представители многонациональной бригады НАТО в Латвии, а также вертолеты ВВС Канады CH-146 Griffon. В качестве международных наблюдателей присутствуют представители Службы государственной безопасности Польши.
В учениях задействованы три спецподразделения - антитеррористическое подразделение полиции "Омега", специальное подразделение НВС и специальная оперативная служба Государственной пограничной охраны "Сигма". Роли пострадавших и заложников исполняют кадеты колледжа Государственной пограничной охраны.
В связи с проведением учений 23 сентября в Даугавпилсе будет заметно усиленное перемещение транспорта оперативных служб и полеты вертолетов на низкой высоте. СГБ призывает горожан отнестись к учениям с пониманием, поскольку их цель - повышение безопасности населения. Во время учений в Даугавпилсе введены локальные ограничения на движение транспорта.
В 2024 году в рамках регионального цикла антитеррористических учений СГБ проводила учения в Валмиере ("Вольмар 2024"), в 2023 году - в Елгаве ("Митава 2023"), в 2022 году - в Лиепае ("Побережье 2022"). На данный момент уровень террористической угрозы в Латвии СГБ оценивает как низкий, и имеющаяся в распоряжении службы информация не указывает на возможные изменения в ближайшее время.