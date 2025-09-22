Правительство поддерживает выделение дополнительных 565,5 млн евро на национальные приоритеты

Как указал Минфин, чтобы обеспечить дополнительное финансирование приоритетных мероприятий, были не только пересмотрены и сокращены бюджетные расходы, но и найдены возможности увеличить поступления за счет дивидендов госпредприятий, повышения ставок налога на азартные игры, более быстрого роста акцизного налога на алкоголь и табак. Также планируются изменения в налоге на прибыль предприятий, чтобы сбалансировать налоговую нагрузку для инвесторов, улучшить доступ предприятий к альтернативным источникам финансирования и снизить стоимость финансирования. В результате этих мер дополнительные доходы в 2026 году составят 65,3 млн евро, в 2027 году - 108,9 млн евро, а в 2028 году - 136,8 млн евро.