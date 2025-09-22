Латвийские дипломаты затянут пояса: зарубежные пособия наших госслужащих сократят на 5-6%
Латвийские дипломаты и другие госслужащие за рубежом с 2026 года на четыре года лишатся 5-6% от пособий — мера позволит государству сэкономить около 3,5 млн евро для укрепления бюджетной дисциплины.
С 2026 по 2029 год на 5–6% могут быть сокращены пособия государственным должностным лицам, которые выполняют служебные обязанности за границей, а также пособия на проживание супруга и ребенка за границей, следует из аннотации к подготовленным МИД Латвии поправкам к правилам Кабинета министров.
Сокращение будет действовать в течение четырех лет, а с 2030 года эти пособия планируется восстановить в прежнем объеме. Поправки вступят в силу 1 января 2026 года, чтобы совпасть с началом финансового года и обеспечить единое исполнение бюджета.
Министерства подали предложения о сокращении пособия за службу за границей, пособия на проживание супруга за границей и пособия на проживание ребенка за границей. В течение трех лет Министерство обороны таким образом планирует сократить расходы на 729 420 евро, МИД — на 2,3 млн евро, Министерство экономики — на 73 080 евро, Министерство финансов — на 28 416 евро.
В свою очередь, Министерство внутренних дел за три года намерено сократить расходы на 49 242 евро, Министерство образования и науки — на 24 204 евро, Министерство климата и энергетики — на 28 980 евро, Министерство благосостояния — на 20 880 евро, Прокуратура — на 14 523 евро, Сейм — на 10 530 евро, Министерство сообщения — на 25 470 евро, Министерство юстиции — на 122 670 евро, Министерство умного управления и регионального развития — на 13 860 евро, Министерство здравоохранения — на 14 940 евро, а Министерство земледелия — на 44 580 евро.
МИД указывает, что общий планируемый объем сокращения расходов в 2026 году составит 1,19 млн евро, в 2027 году — 1,19 млн евро, а в 2028 году — 1,15 млн евро.
В настоящее время дипломатическим и консульским должностным лицам, работающим за границей, обеспечиваются несколько социальных гарантий. Они включают пособие за службу за границей, пособие на проживание супруга и ребенка за границей, компенсацию расходов на детские учебные заведения, компенсацию аренды жилья и транспортные расходы. МИД отмечает, что наиболее значительными финансово являются именно пособия за службу, супруга и детей, поскольку они выплачиваются дополнительно к окладу.
МИД подчеркивает, что сокращение указанных пособий не повлияет на обязательные государственные социальные взносы и пенсионный капитал лица. По оценке министерства, это решение в наименьшей степени затрагивает условия жизни должностных лиц за границей, так как предусмотренное сокращение не превышает 6% и является временным. Сокращение выбрано как часть мер по консолидации бюджета, чтобы уменьшить государственные расходы и укрепить фискальную дисциплину, при этом сохраняя функциональность дипломатической службы.