Латвийские дипломаты затянут пояса: зарубежные пособия наших госслужащих сократят на 5-6%

В свою очередь, Министерство внутренних дел за три года намерено сократить расходы на 49 242 евро, Министерство образования и науки — на 24 204 евро, Министерство климата и энергетики — на 28 980 евро, Министерство благосостояния — на 20 880 евро, Прокуратура — на 14 523 евро, Сейм — на 10 530 евро, Министерство сообщения — на 25 470 евро, Министерство юстиции — на 122 670 евро, Министерство умного управления и регионального развития — на 13 860 евро, Министерство здравоохранения — на 14 940 евро, а Министерство земледелия — на 44 580 евро.