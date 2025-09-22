ВИДЕО: коллапс на латвийско-белорусской границе - люди сутками ждут в автобусах, условий никаких, вокруг все загажено

— Мы стояли на границе Латвия — Беларусь почти 30 часов. 20 сентября в 03:30 стали в очередь, почему-то пропустили автобус, который приехал в 4 утра. На дезинфекции на белорусской стороне были в 09:09, но уже 22 сентября, то есть на границе пробыли 29 часов 38 минут. Впрочем, нужно отметить, что это был туристический автобус, рейсовые в очередях почти не стоят, — рассказала еще одна женщина. — И в этом проблема. Стоите третьими в очереди, приезжает рейсовый — и вы снова четвертые. Потом снова рейсовый — и вы не двигаетесь на протяжении уже 10 часов.