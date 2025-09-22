ВИДЕО: коллапс на латвийско-белорусской границе - люди сутками ждут в автобусах, условий никаких, вокруг все загажено
Из-за того, что Польша закрыла границу с Беларусью, возвращающиеся в нее автобусы поехали через Латвию. И застряли на границе.
"Условий нет никаких"
Путешественница рассказала белорусскому изданию Onlíner о ситуации на латвийско-белорусской границе. По ее словам, автобусы, которые приехали туда еще вчера вечером, до сих пор не могут пересечь границу, чтобы въехать в Беларусь.
— Мы приехали на границу вчера в 18:30. К 08:30 ситуация не изменилась: стоим до сих пор на латвийской стороне. Условий нет никаких: туалетов нет, люди ходят в лес, — рассказала собеседница. — Точнее, ходили: теперь пограничники и это запрещают — грозят штрафом.
По ее словам, вечером, когда они только встали в очередь автобусов, были десятыми. Сейчас — четвертые. То есть примерно за 10 часов латвийскую границу прошли 6 автобусов.
"Дежурная пограничница орала на всех, грозилась штрафом"
Другая женщина рассказала, что на границу в пункт пропуска «Патерниеки» прибыла на автобусе в 03:00 20 августа.
— Перед нами было 6 автобусов в очереди. Обе границы мы прошли за 28,5 часа. Могу сказать, что условия ужасные с обеих сторон, — отметила она. — Во-первых, вдоль дороги на латвийской стороне хоть и есть биотуалеты, но они переполнены. Ночью и утром дежурная пограничница орала на всех, кто стоял у автобуса, грозилась штрафом и протоколом, не разрешала выходить. В туалет приходилось пробраться тайком, в лес. Когда она сменилась, стало легче, но не особо. Просто орать перестали и запугивать.
Во-вторых, на стоянке для дальнобойщиков хоть и есть большой туалет, душ, но все закрыто! Через окна видно, что там много кабинок, однако доступ был только к одному туалету. Чтобы просто помыть руки, нужно было отстоять часовую очередь.
— В-третьих, микроавтобус с продуктами действительно периодически подъезжал, и это помогало не остаться голодными. Потому как магазинов по близости — ноль.
— Рейсовые автобусы шли без очереди. И на 1 автобус на границе уходило не менее 2 часов. Наш автобус досмотрели очень быстро — за час и 15 минут, однако на оформление протоколов о просроченных визах для 5 человек ушел еще час. Другие автобусы могли досматривать дольше. Перед нами был микроавтобус с гражданами Украины, их оформляли дольше нас, хотя там всего 20 человек.
Помимо рейсовых, были еще автобусы с так называемым письмом. Их тоже пропускали вне очереди. Скорее всего, это какая-то особая договоренность о внеочередном прохождении границ при поддержке латвийских перевозчиков. Не знаю, что это за письма, но это работало. Таким образом, даже когда наш автобус стоял первым в очереди, нам пришлось пропустить два вперед: рейсовый и с письмом, а это плюс пять часов.
Затем, когда мы прошли латвийскую границу, мы 3 часа простояли на нейтральной территории. А когда попросили наших пограничников пустить нас в туалет, они долго думали, но разрешили под конвоем по двое проходить, а потом прекратили это и сказали ждать паспортного контроля. Девушки чуть не плакали.
"С туалетами беда: лес весь изгадили"
— Мы стояли на границе Латвия — Беларусь почти 30 часов. 20 сентября в 03:30 стали в очередь, почему-то пропустили автобус, который приехал в 4 утра. На дезинфекции на белорусской стороне были в 09:09, но уже 22 сентября, то есть на границе пробыли 29 часов 38 минут. Впрочем, нужно отметить, что это был туристический автобус, рейсовые в очередях почти не стоят, — рассказала еще одна женщина. — И в этом проблема. Стоите третьими в очереди, приезжает рейсовый — и вы снова четвертые. Потом снова рейсовый — и вы не двигаетесь на протяжении уже 10 часов.
Хорошо еще, что повезло с погодой. Люди организовывали пикники и относительно весело проводили время. Правда, с туалетами беда: лес весь изгадили, но понять можно — одна цивилизованная уборная на тысячи человек, и биотуалеты в ужасном состоянии.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что закрытие Польшей границы с Беларусью вызвало неожиданные последствия для Латвии.