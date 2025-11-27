Алкоголь не продается - супермаркет закрывается: торговцы в регионах сокращают график работы магазинов

Член правления SIA Elvi Latvija Лайла Вартукаптейне сообщила, что Elvi прежде всего является магазином продуктов и товаров первой необходимости, поэтому ограничения на торговлю алкоголем в целом не оказывают существенного влияния на работу компании. Она отметила, что время продажи алкоголя стало короче, но общий объём проданных напитков не изменился. Сразу после принятия норм наблюдался небольшой рост оборота в этой категории товаров — очевидно, люди делали запасы, — однако со временем поведение покупателей стабилизировалось, и теперь напитки приобретаются в тех же объёмах, что и в прошлом году.