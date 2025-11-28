Ермак: пока Зеленский президент, Украина не откажется от своей территории
Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак отверг утверждения, что президент Владимир Зеленский подпишет соглашение о передаче украинских земель, поскольку это противоречит Конституции страны и воле украинского народа.
“Никто здравомыслящий сегодня не подпишет документ о передаче территорий, — сказал Ермак в интервью изданию Atlantic. — Пока Зеленский президент, никому не стоит ожидать, что мы откажемся от территорий. Он не подпишет соглашение о передаче территорий. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только он не хочет идти против Конституции Украины и украинского народа”.
Первоначальный американский мирный план на 28 пунктов, появившийся в СМИ, предусматривал, что Украина признает фактический контроль России над Крымом, всей территорией Луганской и Донецкой областей, а также над занятыми российскими войсками частями Херсонской и Запорожской областей. Позже этот пункт исключили — планируется, что территориальные вопросы будут обсуждаться на личной встрече президентов США и Украины. “Единственное, о чем мы сейчас действительно можем говорить, — это определение линии соприкосновения”, — сказал Ермак.
Он возглавляет украинскую переговорную группу. Ранее он заявил, что Украина и США продолжат обсуждение мирного плана позже на этой неделе.