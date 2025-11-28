Ермак: пока Зеленский президент, Украина не откажется от своей территории

“Никто здравомыслящий сегодня не подпишет документ о передаче территорий, — сказал Ермак в интервью изданию Atlantic. — Пока Зеленский президент, никому не стоит ожидать, что мы откажемся от территорий. Он не подпишет соглашение о передаче территорий. Конституция это запрещает. Никто не может этого сделать, если только он не хочет идти против Конституции Украины и украинского народа”.