Белый дом о решающей стадии переговоров: "В обсуждении мирного плана участвуют и Россия, и Украина"
Сразу на двух площадках — в Женеве и Абу-Даби — в последние дни ускорились попытки согласовать мирное урегулирование войны России против Украины. США заявляют, что Киев в принципе принял обновленный американский план, союзники решили работать именно с этим документом, а в Персидском заливе американская делегация параллельно обсуждает условия с Москвой. До финального соглашения, по словам участников, остаются «деликатные, но преодолимые детали».
Прямые и «тихие» переговоры: что происходит в Абу-Даби и Женеве
По данным Axios, в Абу-Даби проходят закрытые переговоры между делегацией США во главе с министром армии Дэниелом Дрисколлом и представителями России. Эти встречи стали возможны после того, как Вашингтон и Киев предварительно согласовали обновленный вариант мирного плана по Украине.
Официальный представитель сухопутных войск США Джеффри Толберт подтвердил, что переговоры с российской делегацией направлены на достижение «прочного мира в Украине» и «идут хорошо», при этом Дрисколл действует в тесной координации с Белым домом и другими ведомствами.
На фоне этих контактов в Абу-Даби находится и руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg: известно, что он ведет там собственные встречи, детали которых официально не раскрываются.
Параллельно в Женеве в выходные прошли экстренные консультации США, Украины и европейских союзников по доработке американского мирного плана, который многие в Европе ранее критиковали как слишком выгодный Москве. По итогам этих переговоров участники заявили о «существенном прогрессе» и обновлении текста.
Вашингтон: Украина согласилась на план, остались «мелкие детали»
Американский телеканал ABC News со ссылкой на высокопоставленного чиновника сообщил, что украинская делегация согласилась на предложенный США мирный план. «Украинцы согласились на мирное соглашение. Остались некоторые незначительные детали, которые нужно уладить», — приводятся слова источника.
Похожие формулировки звучат и в других англоязычных СМИ: подчеркивается, что Киев принял документ в принципе, но часть положений требует дальнейших переговоров и уточнений.
«В переговорах по мирному плану участвуют и Россия, и Украина, стороны обсуждают некоторые «деликатные детали, - заявил Белый дом. - За последнюю неделю Соединенные Штаты добились огромного прогресса на пути к мирному соглашению, усадив за стол переговоров Украину и Россию. Есть несколько деликатных, но не непреодолимых деталей, которые необходимо урегулировать и которые потребуют дальнейших переговоров между Украиной, Россией и Штатами».
СМИ также сообщают, что в случае продвижения переговоров президент Украины Владимир Зеленский может отправиться в США уже в ноябре, чтобы совместно с президентом Дональдом Трампом завершить работу над соглашением.
Позиция Европы: работать с планом США, но без «капитуляции» Украины
Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что в Женеве союзники Украины — европейские страны и США — договорились не разрабатывать альтернативный документ, а дорабатывать уже имеющийся американский план. По его словам, разговор идет об «обновленном и уточненном» варианте, а не о принципиально новом предложении. При этом Стармер подчеркнул, что соглашение пока не финализировано и путь к «полноценному миру» будет долгим и сложным. Работа над спорными пунктами продолжается.
Французский президент Эммануэль Макрон ранее называл текущую фазу переговоров «решающим моментом для Украины и безопасности всех европейцев» и настаивал, что мир должен быть «прочным и долговременным». Он неоднократно подчеркивал, что мир не может означать капитуляцию Украины и что только президент Зеленский вправе вести переговоры от имени своей страны.
Задача европейских столиц — убедиться, что любые уступки, которые будут зафиксированы в итоговом документе, не создадут условий для нового нападения России в будущем. Как говорил Макрон, без элемента сдерживания «россияне вернутся и нарушат свои обещания».
Что известно о самом мирном плане
Официальный текст плана США не опубликован, но из комментариев источников вырисовывается общая картина. Изначально документ включал 28 пунктов, однако по итогам консультаций в Женеве был сокращен до 19, а некоторые положения — смягчены или уточнены.
СМИ и дипломаты говорят о нескольких ключевых блоках:
- гарантии безопасности Украины со стороны США и ряда союзников;
- ограничения на численность и структуру украинских вооруженных сил, вокруг которых и возникает наибольшее напряжение;
- параметры дальнейших санкций против России и возможного их смягчения в случае выполнения Москвой условий соглашения;
- экономический пакет для восстановления Украины и углубления ее привязки к Западу.
Часть европейских лидеров ранее критиковала исходную версию плана за то, что она, по их мнению, слишком сильно учитывает интересы Москвы и недостаточно — долгосрочную безопасность Украины. На женевских переговорах именно европейцы добивались усиления пункта о гарантиях и пересмотра самых спорных требований.
Москва молчит — и продолжает наносить удары
На фоне дипломатической активности Россия не демонстрирует готовности к однозначному принятию предложенного плана. Наоборот, как отмечает Axios, параллельно с переговорами в Абу-Даби российская армия нанесла массированный ракетно-дроновый удар по крупным украинским городам, включая Киев.
Российский министр иностранных дел Сергей Лавров, по данным тех же источников, предупреждал, что любое отклонение от ранее обсуждавшихся с президентом Владимиром Путиным «пониманий» может осложнить сотрудничество Москвы.
Публичной реакции Кремля именно на обновленный, «женевский» вариант плана пока нет. Это позволяет предположить, что российская сторона использует переговоры в Абу-Даби для попытки скорректировать документ в свою пользу — в том числе по вопросам санкций и статуса спорных территорий.