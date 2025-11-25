Белый дом о решающей стадии переговоров: "В обсуждении мирного плана участвуют и Россия, и Украина"

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подтвердил, что в Женеве союзники Украины — европейские страны и США — договорились не разрабатывать альтернативный документ, а дорабатывать уже имеющийся американский план. По его словам, разговор идет об «обновленном и уточненном» варианте, а не о принципиально новом предложении. При этом Стармер подчеркнул, что соглашение пока не финализировано и путь к «полноценному миру» будет долгим и сложным. Работа над спорными пунктами продолжается.