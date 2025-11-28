От сметаны до фарша: в Латвии с 1 декабря начнут собирать подробные данные о ценах и скидках на продукты

«Получаемые от торговцев сканерные данные имеют и будут иметь статус конфиденциальных. ЦСУ будет обрабатывать их и использовать в обобщенном виде для целей официальной статистики. Начав получать сканерные данные, мы сможем более детально, оперативно и регулярно видеть, как меняются потребительские привычки жителей – что покупают больше, а что меньше. В свою очередь эти данные будут полезны предпринимательскому сектору для анализа рынка и принятия бизнес-решений», – отмечает Лапиньш.