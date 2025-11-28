От сметаны до фарша: в Латвии с 1 декабря начнут собирать подробные данные о ценах и скидках на продукты
Центральное статистическое управление (ЦСУ) с 1 декабря этого года начнет получать данные от крупнейших розничных продавцов продуктов питания в Латвии (Rimi, Lidl, Maxima), выступая промежуточным звеном при разработке инструментов сравнения цен – как безопасная среда для получения данных и их передачи разработчикам таких инструментов.
Этот новый функционал ЦСУ будет выполнять в соответствии со статьей 19.2 Закона о защите прав потребителей и правилами Кабинета министров «Правила о предоставлении цен на продукты питания для отслеживания и мониторинга цен».
В декабре ЦСУ в соответствии с указанным регулированием начнет получать также так называемые «сканерные данные», чтобы в дальнейшем включить их в методологию сравнения изменений потребительских цен.
Роль ЦСУ – надежная и безопасная среда данных
Согласно правовому регулированию, ЦСУ в дальнейшем будет получать от торговых сетей два вида данных:
- С 1 декабря этого года ежедневно будет получать оперативные данные по товарам, включенным в перечень основных продуктов питания. Эти данные торговые сети будут передавать ЦСУ каждый день до 8:00, используя защищенный канал обмена данными.
- Не реже одного раза в неделю ЦСУ будет получать от розничных торговцев данные об электронных транзакциях за предыдущую неделю (сканерные данные). То есть впервые ЦСУ получит данные 8 декабря — об электронных транзакциях за период с 1 по 7 декабря. Эти данные также будут передаваться через защищенный канал обмена.
Какие данные будут передаваться инструментам сравнения цен?
Розничные торговцы ежедневно будут обязаны предоставлять ЦСУ данные по основным продуктам питания – наименование товара, номер штрихкода, цену, цену со скидкой и цену для клиентов программы лояльности, а также период действия скидки. Необходимо также указывать количество товара и единицу измерения, название торговца, тип магазина и адреса, по которым товар доступен. Дополнительно нужно будет предоставлять информацию о производителе товара и стране происхождения.
Эти данные ежедневно должны будут предоставляться по следующим товарам из перечня основных продуктов питания:
- белый хлеб, ржаной хлеб, сладко-кислый хлеб,
- пастеризованное молоко,
- сыр, творог, сливочное масло, сливки, йогурт, кефир, пахта,
- лук, морковь, чеснок, свекла, помидоры, огурцы, кочанная капуста, цветная капуста, листовые салаты, тыква, кабачки, картофель, яблоки, груши, клубника, клюква, брусника, голубика, смородина красная, смородина черная, малина,
- свинина, свиной фарш, мясо птицы, фарш из мяса птицы, говядина, телятина, баранина,
- свежая и охлажденная морская и пресноводная рыба,
- пшеничная мука, мука из цельного зерна,
- гречка,
- куриные яйца,
- оливковое масло, рапсовое масло, подсолнечное масло.
На данный момент ЦСУ получило одну заявку от коммерсанта, желающего получать данные для создания инструмента мониторинга цен, – от SIA Lēta pārtika. Коммерсантам, которые планируют разработку подобных инструментов и хотят получать данные, необходимо направить в ЦСУ официальный запрос.
Сканерные данные – более детальные и точные расчеты изменений потребительских цен
Данные электронных транзакций, или сканерные данные, позволят получить детальную информацию об объемах покупок, средних ценах и потребительских привычках жителей. ЦСУ будет использовать эти данные для обеспечения статистики – в расчетах индексов потребительских цен. Сканерные данные будут охватывать значительно более широкий ассортимент товаров, чем сейчас используемый метод выборки продуктов, что позволит точнее отражать динамику цен, актуальную для большей части общества, а также быстрее реагировать на изменения структуры расходов домохозяйств.
Для включения этих данных в расчеты будет проведен всесторонний анализ, будут определены формулы агрегации, уровень интеграции данных, а также ряд других аспектов, чтобы расчеты осуществлялись в соответствии со всеми методологическими и нормативными требованиями и с соблюдением процедур, установленных Eurostat.
Руководитель ЦСУ Раймонд Лапиньш: «Утвержденное Сеймом и правительством регулирование дает возможность сделать еще один шаг вперед в развитии общего процесса сбора и обработки статистических данных. Оно также позволит оптимизировать процессы подготовки статистики внутри самого ЦСУ».
«Получаемые от торговцев сканерные данные имеют и будут иметь статус конфиденциальных. ЦСУ будет обрабатывать их и использовать в обобщенном виде для целей официальной статистики. Начав получать сканерные данные, мы сможем более детально, оперативно и регулярно видеть, как меняются потребительские привычки жителей – что покупают больше, а что меньше. В свою очередь эти данные будут полезны предпринимательскому сектору для анализа рынка и принятия бизнес-решений», – отмечает Лапиньш.