Активы Rietumu Banka достигли 1,4 млрд евро, вклады клиентов – почти 1 млрд

Как отмечает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая: "В Латвии мы - единственный крупный местный банк, который по своим масштабам сопоставим с международными банками. Для клиентов это означает хорошие возможности получить кредит на реализацию больших амбициозных бизнес-проектов. Наши клиенты открывают инновационные производства, строят современные жилые комплексы, зеленые электростанции, реставрируют исторические здания, выходят на новые перспективные экспортные рынки. У нас есть и желание, и возможности, и умения для того, чтобы поддерживать отличные идеи, которые нацелены в будущее и способствуют росту экономики Латвии".