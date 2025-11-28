Активы Rietumu Banka достигли 1,4 млрд евро, вклады клиентов - почти 1 млрд
В соответствии с отчетом, прибыль Rietumu Banka до налогов за первые девять месяцев этого года составила 17,7 миллиона евро, прибыль Группы достигла 29,3 миллиона евро.
Активы банка на 30.09.2025 составили 1,4 миллиарда евро, вклады клиентов - 956 миллионов евро, капитал и резервы - 358 миллионов евро.
Rietumu Banka продолжает фокусироваться на кредитовании бизнеса в Латвии и Балтии, поддерживая предприятия различных отраслей. Общий объем кредитного портфеля банка на 30 сентября 2025 года составил 686 миллионов евро.
При помощи кредитных ресурсов, предоставленных Rietumu Banka, реализованы многие важные проекты в области коммерческой и жилой недвижимости. В третьем квартале банк сообщил о выдаче компании Riga Retail Park дополнительного кредита в 11,4 миллиона евро с целью развития торгового центра Sāga в Риге. Это уже второй кредит, выданный банком для воплощения в жизнь данного масштабного проекта - размер предыдущего займа составил 48 миллионов евро.
Осенью Rietumu Banka также сообщил о выдаче кредита в 3,56 миллиона евро компании FRB - для реконструкции двух исторических зданий в Латгальском предместье Риги. Предоставленное финансирование позволит провести качественную реновацию домов, что окажет позитивное влияние на общую динамику этого исторического района латвийской столицы.
Банк продолжает кредитовать амбициозные проекты и в сферах производства, торговли, зеленой энергетики, финансовых услуг и других отраслях.
Как отмечает председатель Правления Rietumu Banka Елена Бурая: "В Латвии мы - единственный крупный местный банк, который по своим масштабам сопоставим с международными банками. Для клиентов это означает хорошие возможности получить кредит на реализацию больших амбициозных бизнес-проектов. Наши клиенты открывают инновационные производства, строят современные жилые комплексы, зеленые электростанции, реставрируют исторические здания, выходят на новые перспективные экспортные рынки. У нас есть и желание, и возможности, и умения для того, чтобы поддерживать отличные идеи, которые нацелены в будущее и способствуют росту экономики Латвии".
Rietumu Banka также продолжил оказывать поддержку для реализации общественно значимых проектов в социальной и культурной сфере. Так, банк поддержал проведение в Латвийском национальном художественном музее выставки "Свет Италии: от Фаттори до Моранди", где экспонируются работы из знаменитой галереи Уффици и полотна латвийских классиков (выставка проходит с сентября до конца ноября).
Финансовые показатели Rietumu Banka находятся на высоком уровне, превышая нормативы, что свидетельствует об эффективности и стабильности деятельности банка. Отдача на капитал (ROE) составила 5,33%, отдача на активы (ROA) 1,35%. Показатель достаточности капитала составил 22,28%, показатель покрытия ликвидности 275,82%, что в несколько раз выше установленного регулятором норматива (100%).