Диетолог Лолита Неймане о том, что не скажут авторы чудо-марафонов: "Правда болезненная и простая"
Популярный в Латвии диетолог и преподаватель Лолита Неймане обратилась к жителям с призывом очень внимательно оценивать рекомендации так называемых тренеров по питанию, коучей, “нутрициологов” и других “специалистов”, которых не существует в классификаторе профессий.
“В последнее время меня по-настоящему тревожит то, что я вижу в социальных сетях. Сегодня на курсе “Питание в профилактике заболеваний” вместе с магистрами науки о питании и представителем Инспекции по здоровью мы анализировали сайты и рекомендации тренеров по питанию, коучей, нутрициологов и других специалистов, которых нет в классификаторе профессий”, — пишет диетолог в Facebook.
“Люди все чаще доверяют биодобавкам и авторам “чудопрограмм”, “марафонов”, “челленджей”, которые обещают вылечить все — от гормональных проблем до аутоиммунных заболеваний. И что нужно? Только “правильный” порошочек, капсула или дорогой общий план питания”, — отмечает Неймане. “Но правда болезненная и простая: биодобавки НЕ являются чудодейственными средствами и уж точно не являются альтернативой медицине”.
“Почему мы так легко доверяем людям без медицинского образования, но так часто ставим под сомнение врачей, которые учились годами, прошли резидентуру и продолжают учиться всю жизнь? Часто приходится слышать — врачам выгодно, чтобы люди болели... грустно”, — заключает Неймане.
“Недавно я заметила еще одну “революционную” профессию — нутрициолог, специалист по рациональному питанию и коррекции лишнего веса. Мы создаем новые регалии и “учебные курсы”, которые за несколько месяцев, по нескольку часов в неделю, обещают дать профессию...”
“Почему мы верим капсуле, а не науке? Как диетолог я вижу последствия — людей, которые приходят ко мне с подорванным здоровьем, проваленными экспериментами и разочарованием. И это больно, потому что всего этого можно избежать. Пожалуйста, будьте критичны. Здоровье — не та сфера, где стоит полагаться на историю инфлюенсера или красивую упаковку”.
“Доверяйте специалистам, а не рекламным чудесам. Здоровья вам! А мы вместе с Инспекцией по здоровью будем наблюдать за этими авторами чудес — ну так, чтобы не возникало ощущения полной вседозволенности”.