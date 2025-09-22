Выяснилась неприятная вещь: большинство жителей Латвии берут кредиты для повседневных трат
В Латвии потребительские кредиты чаще всего идут на покрытие повседневных расходов — для этой цели их используют почти половина заемщиков, и это самый высокий показатель среди стран Балтии. Об этом собщает Luminor.
Кредит на повседневные нужды
В Латвии для этой цели потребительские кредиты используют 48% заемщиков, тогда как в Литве — 35%, а в Эстонии — 32%. Как объясняют эксперты, такая тенденция может отражать не только различия в покупательной способности населения, но и более низкую общую финансовую устойчивость жителей Латвии.
Бюджеты латвийских домохозяйств, возможно, менее гибкие и часто не позволяют обеспечить достаточные сбережения для непредвиденных или крупных расходов, поэтому заем нередко становится решением в ситуациях, когда возникает необходимость в дополнительных средствах за пределами ежемесячного планового бюджета. Это касается как внезапных расходов — например, поломки бытовой техники, срочных медицинских услуг или ремонта автомобиля, — так и сезонных покупок, включая зимние шины или садовую технику.
Нередко заем используется и для более крупных, но запланированных трат, которые могут существенно повысить качество повседневной жизни: благоустройства жилья или решений по энергоэффективности, вложений в личное развитие, например, посещение образовательных курсов или совершенствование профессиональных навыков, что в долгосрочной перспективе может увеличить ценность человека на рынке труда.
В Латвии — низкие доходы?
Хотя жители Латвии чаще, чем жители соседних стран, используют потребительские кредиты для покрытия повседневных расходов, суммы меньше. Средний размер займа в Латвии составляет 5000 евро, тогда как в Литве он достигает 6000 евро, а в Эстонии — 5400 евро. Это различие может отражать несколько возможных факторов — как экономических, так и психологических.
С одной стороны, более низкие суммы займов могут свидетельствовать о большей осторожности: люди могут сознательно выбирать меньший заем, чтобы избежать долговых обязательств на длительный срок. С другой стороны, меньшие суммы могут быть и следствием ограниченной платежеспособности и более низких доходов, что уменьшает как возможность домохозяйств делать сбережения, так и доступ к более крупным кредитам.
