Выяснилась неприятная вещь: большинство жителей Латвии берут кредиты для повседневных трат

С одной стороны, более низкие суммы займов могут свидетельствовать о большей осторожности: люди могут сознательно выбирать меньший заем, чтобы избежать долговых обязательств на длительный срок. С другой стороны, меньшие суммы могут быть и следствием ограниченной платежеспособности и более низких доходов, что уменьшает как возможность домохозяйств делать сбережения, так и доступ к более крупным кредитам.