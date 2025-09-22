Ловите момент! В Латвии пройдет неделя бесплатных тренировок во многих фитнес-клубах страны
С 23 сентября в Латвии стартует международная кампания #BeActiveDay, в рамках которой жители смогут целую неделю бесплатно посещать тренировки и различные спортивные мероприятия примерно в 100 спортивных и фитнес-клубах по всей стране.
Акция охватит не только Ригу, но и Лиепаю, Кулдигу, Адажи, Икшкиле, Саласпилс, Елгаву, Айзкраукле, Екабпилс, Мадону, Цесис, Сигулду, Краславу и Даугавпилс. В течение недели будут проходить как групповые занятия, так и специальные активности для людей с особыми потребностями, например, спортивные мероприятия в центре дневной поддержки Pērle для людей с психическими нарушениями.
Чтобы побудить общественность вести более активный и здоровый образ жизни, Латвийская ассоциация здоровья и фитнеса (LVFA) уже третий год подряд организует в Латвии европейскую акцию #BEACTIVEDAY. В рамках акции #BeactiveDay 23 сентября латвийцы могут посетить бесплатные тренировки в любом из 90 спортивных или фитнес-клубов Латвии. Каждый желающий сможет получить консультации сертифицированных тренеров о правильной технике упражнений, здоровом питании и подборе нагрузок. Участие в мероприятиях бесплатное, спортивные возможности в каждый из дней ближе к месту вашего проживания ищите на Карте мероприятий .
По словам председателя правления LVFA Гинтса Кузнецова, Латвия занимает одно из последних мест в Европейском союзе по числу лет, прожитых в хорошем здоровье. Средний показатель составляет всего 54,3 года для женщин и 51,2 года для мужчин, тогда как в ЕС этот уровень достигает примерно 62,6 лет. «Нет оправдания малоподвижному образу жизни — спорт помогает улучшить качество жизни даже при хронических заболеваниях», — подчеркнул Кузнецов.
Цель кампании — привлечь внимание к роли регулярных физических нагрузок в профилактике и лечении хронических болезней. В этом году основное внимание уделено диабету, сердечно-сосудистым заболеваниям, хроническим нарушениям дыхания и онкологии.
Организаторы напоминают, что в прошлом году в бесплатных спортивных активностях в рамках #BeActiveDay участвовали более 11 тысяч жителей. В этом году ожидается еще больше участников.