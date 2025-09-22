Ловите момент! В Латвии пройдет неделя бесплатных тренировок во многих фитнес-клубах страны

Чтобы побудить общественность вести более активный и здоровый образ жизни, Латвийская ассоциация здоровья и фитнеса (LVFA) уже третий год подряд организует в Латвии европейскую акцию #BEACTIVEDAY. В рамках акции #BeactiveDay 23 сентября латвийцы могут посетить бесплатные тренировки в любом из 90 спортивных или фитнес-клубов Латвии. Каждый желающий сможет получить консультации сертифицированных тренеров о правильной технике упражнений, здоровом питании и подборе нагрузок. Участие в мероприятиях бесплатное, спортивные возможности в каждый из дней ближе к месту вашего проживания ищите на Карте мероприятий .