Бандитизм и перестрелки: в Европе считают Ригу довольно опасным городом для проживания
В последние годы бандитизм получил широкое распространение в некоторых европейских странах - от разборок со стрельбой в Брюсселе до подростковых убийств в Швеции. Euronews составил список столиц ЕС в соответствии с их безопасностью и опасностью, когда речь идет о перестрелках.
"Это не научное сравнение: во многих странах полиция не сообщает о преступлениях с применением оружия, и власти не всех городов ЕС публикуют статистику. Мы приняли во внимание национальную статистику, сообщения СМИ, а также размеры попавших в наше поле зрения городов", - сообщает Euronews.
Опасная зона: Брюссель, Стокгольм, Марсель, Амстердам. В этих столицах и городах наблюдается систематическое насилие, связанное с наркобандами.
Брюссель - столица преступности в Европе, где каждый подвергается риску. Если говорить о насилии с применением огнестрельного оружия, то Брюссель - самая опасная европейская столица в этом году. После того как в Андерлехте и районе Моленбек обострилась борьба между наркобандами, в бельгийской столице участились случаи перестрелок.
К середине августа в городе зарегистрировано 57 перестрелок, 20 из них - летом. Прокурор Брюсселя Жюльен Муаниль заявил на пресс-конференции, что в городе каждый подвергается опасности.
Стокгольм, некогда мирная столица, теперь стал "горячей точкой". По данным шведских властей, к августу 2025 года в столичном регионе Стокгольм было зарегистрировано 55 случаев стрельбы, в результате которых погибли девять человек.
В прошлом году Марсель стал одним из лидеров Европы, если речь идет о преступлениях с применением огнестрельного оружия. В общей сложности 24 человека погибли в перестрелках, связанных с наркомафией. И это куда лучше, чем 49 смертей в предыдущем году.
Амстердам: больше взрывов, чем перестрелок. Официальных данных о преступлениях с применением огнестрельного оружия в столице Нидерландов мало. Но местная пресса сообщает, что наркобанды часто используют взрывчатку против своих конкурентов. В 2023 году было зафиксировано 197 взрывов, что вдвое больше, чем в предыдущем году. В то же время количество инцидентов со стрельбой, по данным полиции, сократилось.
В зону умеренного риска помещены следующие города: Бухарест, Любляна, Никосия, Прага, Рига, София, Вена и Загреб. В этих городах произошли единичные случаи стрельбы.
Про латвийскую столицу пишут следующее: в 2024 году в Латвии произошло 67 убийств, в восьми из которых использовалось огнестрельное оружие. В столице Риге в прошлом году было совершено тройное убийство с применением огнестрельного оружия.
