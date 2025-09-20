Бандитизм и перестрелки: в Европе считают Ригу довольно опасным городом для проживания

Амстердам: больше взрывов, чем перестрелок. Официальных данных о преступлениях с применением огнестрельного оружия в столице Нидерландов мало. Но местная пресса сообщает, что наркобанды часто используют взрывчатку против своих конкурентов. В 2023 году было зафиксировано 197 взрывов, что вдвое больше, чем в предыдущем году. В то же время количество инцидентов со стрельбой, по данным полиции, сократилось.