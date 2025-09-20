Латвия намерена прекратить автобусные рейсы в Россию и Беларусь. До какого срока еще действуют разрешения?
Министерство сообщения поручило Автотранспортной дирекции (ATD) подготовить юридическое обоснование намерения не продлевать лицензии на регулярные пассажирские перевозки автобусами из Латвии в Россию и Беларусь.
По данным ATD, в настоящее время из Латвии выполняются автобусные рейсы по четырем маршрутам в Россию и трем — в Беларусь.
Перевозки в Санкт-Петербург осуществляет SIA VISSA, срок действия разрешения — до 21 апреля 2027 года.
Компания Norma-A (бренд Ecolines) выполняет рейсы:
- в Санкт-Петербург — разрешение действует до 23 мая 2026 года,
- в Москву — до 9 января 2027 года,
- в Калининград (с пересадкой) — до 1 ноября 2025 года.
Регулярные перевозки в Беларусь выполняет SIA Latlines:
- в Витебск — до 31 января 2026 года,
- в Минск — до 26 февраля 2026 года,
- в Гомель — до 27 июня 2026 года.
Некоторые из этих маршрутов обслуживаются не ежедневно.
Кроме того, действуют две лицензии на транзитные автобусные перевозки в Россию без остановок в Латвии — из Резины и Кишинёва (Молдова) в Москву. Их обслуживает молдавская компания Galiz-SV S.R.L совместно с партнерами. Срок действия этих лицензий — до 4 ноября 2025 года.
В дирекции пояснили, что для прекращения регулярных автобусных перевозок в Россию и Беларусь необходим внешний нормативный акт. При этом обычно перевозчики из разных стран сотрудничают, поэтому, если все страны Балтии не примут единого решения, пассажиры смогут пользоваться стыковочными маршрутами через Литву и Эстонию, а также возрастет доля нерегулярных перевозок на микроавтобусах.
Так, по информации на сайте Lux Express, пассажиры могут доехать из Риги до Санкт-Петербурга с пересадкой. Как отметил член правления SIA Lux Express Latvia Алдис Кибенс, латвийская компания выполняет рейсы из Риги до эстонского Нарвского пограничного пункта, а дальше пассажиры могут продолжить путь с другой автобусной компанией.
Глава правления Norma-A Андрис Подгорный заявил, что пока рано говорить о влиянии этого решения, поскольку сроки действия разрешений истекают только в следующем и последующих годах. Он добавил, что у компании есть лицензии и в других странах, поэтому ощутимые последствия будут только в случае, если все страны Балтии запретят перевозки в Россию и Беларусь.
Министр сообщения Атис Швинка в четверг в эфире LTV в программе "Rīta panorāma" заявил, что намерен не продлевать лицензии на регулярные автобусные перевозки в Россию. То есть после окончания срока действия выданных разрешений они не будут возобновляться и продлеваться.
Планируется, что с 15 октября пассажирским перевозчикам, осуществляющим международные нерегулярные пассажирские перевозки автобусами, будет запрещено пересекать границу с Беларусью и Россией в пунктах пропуска «Патерниеки», «Гребнево» и «Терехово».