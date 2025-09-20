Латвия намерена прекратить автобусные рейсы в Россию и Беларусь. До какого срока еще действуют разрешения?

Глава правления Norma-A Андрис Подгорный заявил, что пока рано говорить о влиянии этого решения, поскольку сроки действия разрешений истекают только в следующем и последующих годах. Он добавил, что у компании есть лицензии и в других странах, поэтому ощутимые последствия будут только в случае, если все страны Балтии запретят перевозки в Россию и Беларусь.