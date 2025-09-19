"Это абсолютно ничего не покрывает": профсоюз врачей требовал 133 млн, а выделяют 34 - что же теперь будет?

Латвийский профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ) начнет процедуру коллективного спора об интересах, поскольку не было принято решение о выделении дополнительного финансирования для сектора здравоохранения, в том числе о повышении зарплат, сообщила заместитель председателя профсоюза Лига Бариня после заседания Национального трехстороннего совета по сотрудничеству.