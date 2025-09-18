100 бед - один ответ: извините, денег нет: Абу Мери отклонил требования медиков о повышении зарплат

В то же время глава Минздрава напомнил, что в 2024 году зарплаты медицинских работников уже были увеличены, и по крайней мере уровень оплаты труда врачей в настоящее время близок к европейскому коэффициенту, если сравнивать со средним уровнем в народном хозяйстве страны. Абу Мери также напомнил о том, что в прошлом году было достигнуто соглашение о возможности увеличения фонда оплаты труда на 2,6%, как и в остальном государственном секторе.