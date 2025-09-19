457 километров риска: в Сейме считают, что жители Латгале подвергаются угрозам гибридной войны

На конференции "Куда идешь, приграничье? Видение развития восточных приграничных регионов до 2040 года" Дайга Миериня подчеркнула стратегическую значимость приграничных регионов на востоке страны, отметив, что граница стран Европейского союза и НАТО с государствами-агрессорами протянулась более чем на 2800 километров, при этом латвийская часть составляет 457 километров. На приграничных территориях находятся девять самоуправлений и два крупных города, жители которых ежедневно живут в непосредственной близости к агрессору и подвергаются угрозам гибридной войны, включая дезинформацию. Спикер подчеркнула, что государство обязано заботиться о безопасности и экономическом развитии Латгале и всех приграничных регионов, несмотря на сложные условия.