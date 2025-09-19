Железные дороги стран Балтии откажутся от российских систем ради интеграции с ЕС

Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас. "Одним из направлений является программа Free Rail, в рамках которой железные дороги отключатся от российской информационной системы и перейдут на европейскую, а также будут обмениваться информацией с западными партнерами. Сейчас мы активно работаем с Латвией и Эстонией, чтобы в следующем году у нас была единая система", - сказал Таминскас на заседании фракции партии консерваторов на этой неделе.