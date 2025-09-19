Железные дороги стран Балтии откажутся от российских систем ради интеграции с ЕС
Литва планирует отключить железные дороги от российской информационной системы и перейти на европейскую до середины 2025 года. Страны Балтии создадут единую железнодорожную систему по стандартам ЕС.
Железные дороги Литвы планируется отключить от российской информационной системы и подключить к европейской, объединив все страны Балтии в единую систему, сообщил министр транспорта и коммуникаций Литвы Юрас Таминскас. "Одним из направлений является программа Free Rail, в рамках которой железные дороги отключатся от российской информационной системы и перейдут на европейскую, а также будут обмениваться информацией с западными партнерами. Сейчас мы активно работаем с Латвией и Эстонией, чтобы в следующем году у нас была единая система", - сказал Таминскас на заседании фракции партии консерваторов на этой неделе.
Вице-министр транспорта и коммуникаций Юлиюс Глебов пояснил, что уже сформирована рабочая группа, в рамках которой представители различных ведомств - МИД, МВД, Литовских железных дорог - обсудят возможности развития железных дорог и то, какие системы использовать. "Согласно нашим обязательствам перед Европейским союзом (ЕС), к середине следующего года мы должны подготовить исследование архитектуры железнодорожных сетей, которое должно ответить на вопрос о том, как будет развиваться железная дорога в Литве в дальнейшем: будет ли развиваться узкоколейная железная дорога европейского стандарта, ширококолейная или какой-то микс. Это исследование проводится по просьбе предприятия Lietuvos gelezinkeliai", - сказал вице-министр.
По его словам, цель состоит в том, чтобы Литва, Латвия и Эстония одновременно договорились о реструктуризации железнодорожной системы.
По словам Глебова, в настоящее время железнодорожное сообщение Литвы с восточными государствами отсутствует, поэтому Литва принципиально не использует российскую систему, но российский подвижной состав и локомотивы по-прежнему используются. Глебов затруднился ответить, сколько будет стоить реализация таких планов, поскольку это будет зависеть от выбранной модели.
Группа LTG учредила программу Free Rail в 2023 году для снижения зависимости от недружественных соседей. Кроме того, программа направлена на интеграцию деловых отношений, технологий и информационных систем с Европой, что откроет больше возможностей для компаний, жителей и железнодорожной отрасли западных стран.
Как отмечает компания, в силу исторических обстоятельств железные дороги стран Балтии по-прежнему связаны с Москвой, а сообщение с третьими странами по-прежнему осуществляется в соответствии с правилами Совета по железнодорожному транспорту, базирующегося в России.
Программа реализуется поэтапно, поскольку необходимо учитывать транзит пассажиров и грузов в Калининград. "В течение переходного периода LTG должна будет обеспечить поддержку двух моделей работы - соответствующей стандартам Европейского союза и другой, основанной на процедурах и правилах, установленных Советом по железнодорожному транспорту", - указала LTG.
LTG также стремится осуществлять все железнодорожные перевозки в Балтийском регионе в соответствии со стандартами ЕС. Подобный тестовый рейс был осуществлен транспортной компанией LTG Cargo через страны Балтии в порт Мууга в Эстонии в начале года.
Кроме того, ведется поиск альтернатив российской железнодорожной инфраструктуре и комплектующим для подвижного состава.
Министр транспорта отметил, что детали поездов и вагоны из восточных стран постепенно заменяются чешской и польской продукцией.
LTG планирует полностью интегрироваться в западноевропейскую транспортную систему к 2030 году.