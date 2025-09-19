Исследователи не обнаружили в Латвии особо хорошего баланса работа-личная жизнь
Европа - мировой лидер в том , что касается баланса работа-личная жизнь. Эксперты глобальной платформы по подбору персонала Remote выяснили, где в мире сотрудники различных компаний и фирм чувствуют себя наиболее благополучно.
В результате в первую десятку Remote вошли семь европейских стран. По данным Remote, в Европе страной с лучшим балансом между работой и личной жизнью оказалась Ирландия.
В данном рейтинге учитывались не столько зарплаты или стоимость жизни, сколько другие факторы, которые могут улучшить ее качество. Например, длительность декретного отпуска, схема оплаты больничных, число рабочих часов и другие социальные права.
Исландия занимает второе место, благодаря целому ряду показателей: одному из самых продолжительных по закону ежегодных отпусков - 38 дней, 100% оплате больничных, и одному из самых высоких в мире индексов счастья (7,5 из 10). А также 93% уровню инклюзивности ЛГБТ.
В общем зачете за Исландией следуют Дания, Бельгия, Финляндия, Норвегия, Германия, Люксембург и Словения.
Испания - единственная южно-европейская страна, вошедшая в первую десятку. В королевстве довольно щедрый ежегодный отпуск - 36 дней, и 100% оплата отпуска по беременности и родам.
Лишь немного не дотянули до первой десятки Нидерланды. Между тем в этой стране самая короткая в среднем в Европе рабочая неделя - всего 32 часа.
Латвии до лидеров далеко - страна поставлена лишь на 28-е место, пропустив вперед и Литву (22 место) и Эстонию 18 (место).
