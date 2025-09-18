Как разные страны наказывают за участие в чужих войнах и почему бойцы украинского Интернационального легиона - не наемники?

В чём же отличия наемника от иностранного добровольца? Международное гуманитарное право базируется на делении всех лиц, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, на комбатантов и некомбатантов (гражданских лиц). Наемники считаются гражданскими лицами. Они могут быть законной мишенью только во время непосредственного участия в боевых действиях. А в случае пленения эти люди не могут рассчитывать на статус военнопленных, что на практике сильно повышает риск жестокого обращения с ними. Кроме того, это значит, что их можно привлекать к уголовной ответственности в рамках обычных юридических норм и процедур. Иностранные добровольцы же — комбатанты со всеми полагающимися им Женевскими конвенциями правами (на защиту от насилия и пыток, гуманные условиях содержания под стражей, освобождение после завершения конфликта и так далее).