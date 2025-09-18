Как разные страны наказывают за участие в чужих войнах и почему бойцы украинского Интернационального легиона - не наемники?
С точки зрения современного международного права, быть наемником — не преступление. Однако во многих странах участие их граждан в иностранных военных конфликтах строго наказуемо, вплоть до тюремного заключения и лишения гражданства. О том, как власти разных стран относятся к согражданам, отправившимся на украинский фронт, и почему иностранных бойцов ВСУ нельзя считать наемниками, — в материале "Новой-Европа".
В Европе жесткого подхода придерживаются, в частности, в Швейцарии, где наемничество и служба в иностранных армиях противозаконны. С февраля 2022 года там уже было несколько судебных разбирательств в отношении вернувшихся с фронта швейцарцев. Очередной пример — 37-летний Йона Нейдхарт, который в сентябре этого года, вскоре после возвращения из Украины, добровольно сдался полиции. Это был своеобразный политический жест — призыв к отказу Швейцарии от традиционного для нее нейтралитета.
С фронта — в полицию
Утром 1 сентября 37-летний швейцарец Йона Нейдхарт пришел в военную полицию в Ворблауфене (кантон Берн), чтобы сдаться правосудию. Дежуривший офицер такого гостя явно не ожидал. «Ордер на арест? Его разыскивает военная прокуратура?» — удивленно спросил он, после чего пропустил Нейдхарта внутрь. Тот думал, что теперь не скоро окажется на свободе. Но через два часа его отпустили: следователь оказался в отпуске, так что мужчине сказали прийти еще раз через две недели.
Après plusieurs mois passés au sein d'une unité d'élite ukrainienne, le Zurichois Jona Neidhart est rentré clandestinement en Suisse. Il s'est rendu à la police lundi matin. Il a raconté à Blick ce qu'il a fait sur le front en Ukraine. https://t.co/qFzCG5RyfP— Blick Actualité & Sport (@Blick_media) September 2, 2025
Йона Нейдхарт, историю которого рассказало швейцарское издание Blick, — доброволец, в январе 2025 года подписавший трехлетний контракт с элитной 3-й штурмовой бригадой ВСУ. Он был вынужден досрочно вернуться на родину в июне из-за тяжелой болезни матери. После ее смерти боец и решил сдаться властям, сделав из этого шага политическое высказывание: «Швейцария должна пересмотреть свой нейтралитет. Я нарушу его еще сто раз, если это будет нужно, чтобы остановить Путина».
Все дело в статье 94 Военно-уголовного кодекса страны: «Гражданин Швейцарии, который поступает на иностранную военную службу без разрешения Федерального совета [правительства. — Прим. ред.], наказывается лишением свободы на срок до трех лет или штрафом». Официально преступление обозначается так: «Ослабление военной мощи [Швейцарии. — Прим. ред.]. Служба в иностранной армии». Нейдхарт — рецидивист: летом 2024 года его уже задерживали на родине за участие в боях на стороне ВСУ, но в период судебного разбирательства он нарушил запрет на выезд из страны и вновь отправился на фронт. В результате, как отмечает Blick, ему сейчас грозит до 4,5 лет тюрьмы.
Случай Нейдхарта примечателен тем, что он сдался сам. Но факт такого уголовного процесса — не уникален. К началу 2023 года в Швейцарии было открыто минимум семь уголовных дел против граждан, подозревавшихся в участии в войне в Украине. В марте 2025-го уже сообщалось о 14 таких расследованиях. По данным портала Swissinfo, в 21 веке в стране обычно выносилось в год по одному или по два приговора в отношении лиц, совершивших подобное преступление.
Служба швейцарцев в иностранных армиях была ярким феноменом в Средние века. Некоторые кантоны формировали целые войсковые формирования, готовые служить другим державам по контракту. По оценкам историков, с XIII по XIX век в иностранных армиях отслужили около 1,5 миллиона швейцарских наемников. Но постепенно от этой практики страна отказывалась. С 1859 года единственным официальным швейцарским наемным подразделением остается гвардия в Ватикане (сейчас — около сотни человек).
Все нынешние судебные процессы идут в соответствии с нормой, внесенной в Военно-уголовный кодекс в 1927 году: именно тогда за наемничество швейцарцам начала грозить тюрьма.
Впервые это положение закона было применено в отношении швейцарцев, воевавших в Испании во время Гражданской войны 1936–39 годов: около 800 граждан республики воевали на стороне республиканцев. Затем 550 из них попали на родине под суд. В итоге 420 человек получили тюремные сроки в диапазоне от 15 дней до четырех лет. В 2009 году — когда несколько ветеранов еще были живы — швейцарский парламент принял решение об амнистии и реабилитации этих добровольцев, констатировав: наложенные тогда наказания не соответствуют современным представлениям о справедливости.
Сегодня часть депутатов сомневается в необходимости сохранения нормы 1927 года. 8 сентября началась очередная сессия парламента Швейцарии, и там вопрос о судьбе швейцарцев, участвовавших в боевых действиях в составе иностранных вооруженных формирований, стоит на повестке дня. Так, депутат от Швейцарской народной партии Лукас Рейманн намерен выступить в защиту тех, кто воевал против «Исламского государства» в Сирии. А его коллега с противоположного политического фланга — социал-демократ Йон Пульт — по данным SwissInfo, предложит защитить от уголовного преследования воевавших на стороне Украины швейцарцев. Именно таких, как доброволец Нейдхарт.
Кто в найм, кто в добровольцы
Между тем, вопрос о том, что такое наемничество, — не так прост, как кажется на первый взгляд. Еще в 1989 году в ООН была принята «Международная конвенция против вербовки, использования, финансирования и обучения наемников». Документ предполагал, что все страны запретят упомянутую в названии документа деятельность, а также введут «соответствующие наказания». Конвенция вступила в силу в 2001 году, но де-факто глобальной она так и не стала: ее ратифицировали только 38 стран. Среди них нет ключевых западных государств, вроде США, Великобритании, Франции и Германии, ни Китая, ни России. Зато с 1993 года в списке присутствует Украина.
Как же тогда в самом начале полномасштабной войны президент Украины Владимир Зеленский призывал «всех граждан мира» присоединиться к борьбе? Ответ кроется в куда более авторитетном, чем конвенция о наемниках, международном документе 1977 года — Дополнительном протоколе (I) к Женевским конвенциям о защите жертв международных вооруженных конфликтов. Там содержится формулировка понятия «наемник», которая считается канонической.
Чтобы считаться наемником, человек должен соответствовать шести критериям:
- специально вербуется на месте или за рубежом для участия в вооруженном конфликте;
- фактически принимает непосредственное участие в боевых действиях;
- мотивирован на участие в военных действиях главным образом желанием личной выгоды и, по сути, ему обещана Стороной, находящейся в конфликте, или от ее имени материальная компенсация, существенно превышающая обещанную или выплаченную комбатантам аналогичных званий и функций в вооруженных силах этой Стороны;
- не является ни гражданином Стороны в конфликте, ни жителем территории, контролируемой Стороной в конфликте;
- не является военнослужащим Стороны конфликта;
- не был направлен государством, не являющимся стороной в конфликте, для выполнения официальных обязанностей в качестве военнослужащего своих вооруженных сил.
Несоответствие хотя бы одному критерию вычеркивает бойца из категории «наемников». Вопросы, к примеру, возникают к требованиям доказать, что главный мотив — «личная выгода», и что иностранец получает «существенно больше» денег, чем остальные. На практике мотивы обычно смешанные: идеологические, этнические, личные и так далее. На фронт уходят, например, от «экзистенциальных проблем» на родине или от того, что не умеют ничего, кроме как воевать. А вознаграждение может быть и нематериальным — к примеру, гражданство защищаемой страны.
Главное же, что при желании «наемника» можно легко перевести в совсем другую категорию — «иностранный доброволец». Этому способствует пятый пункт. Подписывая контракт с французским Иностранным легионом, иностранцы вступают в ряды вооруженных сил, а значит — с точки зрения международного права — не могут рассматриваться в качестве наемников. То же самое и с теми, кто сражался или сражается в рядах Интернационального легиона территориальной обороны Украины, входящего в структуру ВСУ. С точки зрения международного права они — «иностранные добровольцы».
В чём же отличия наемника от иностранного добровольца? Международное гуманитарное право базируется на делении всех лиц, оказавшихся в зоне вооруженного конфликта, на комбатантов и некомбатантов (гражданских лиц). Наемники считаются гражданскими лицами. Они могут быть законной мишенью только во время непосредственного участия в боевых действиях. А в случае пленения эти люди не могут рассчитывать на статус военнопленных, что на практике сильно повышает риск жестокого обращения с ними. Кроме того, это значит, что их можно привлекать к уголовной ответственности в рамках обычных юридических норм и процедур. Иностранные добровольцы же — комбатанты со всеми полагающимися им Женевскими конвенциями правами (на защиту от насилия и пыток, гуманные условиях содержания под стражей, освобождение после завершения конфликта и так далее).
Украинский конфликт обнажил проблемы, решить которые еще только предстоит. В Москве считают ничтожным тот факт, что все бойцы Интернационального легиона зачислены в ВСУ. Отсюда — ряд громких историй, когда иностранных добровольцев, попавших в плен, судили как наемников. Например, в 2022 году суд самопровозглашенной ДНР вынес двум британцам и марокканцу смертные приговоры (в итоге эти три иностранца были освобождены).
Суд да дело
При этом для третьих стран, которые не являются непосредственными сторонами военного конфликта, разница между двумя понятиями не так уж и важна. Главное — сам факт того, что гражданин взял оружие в другой стране и пошел отстаивать чужие интересы, будь то в рамках неформальных формирований или официальных вооруженных сил.
Жесткая швейцарская судебная практика — не уникальный, хотя и довольно редкий случай. Новости о том, что кому-то вынесли приговор за наемничество, приходят с 2022 года разве что из стран бывшего СССР. Так, в Узбекистане уже осудили несколько человек, воевавших на стороне России. Законодательство республики предусматривает за наемничество и службу в иностранной армии наказание в виде лишения свободы на срок от пяти до десяти лет. Правда, суды применяли 57-ю статью УК («Назначение более мягкого наказания»), в результате чего бойцы получали либо минимально возможные сроки, либо даже ниже низшего предела.
В 2023 году сообщалось о двух вердиктах по делам граждан Кыргызстана, воевавших на стороне России. Одного приговорили к десяти годам тюрьмы (но дело направили на пересмотр и осужденному удалось сбежать в Россию), другого — к пяти. Тогда же гражданин Казахстана был приговорен к шести годам и восьми месяцам лишения свободы за участие в войне на стороне ЧВК «Вагнер». Суд квалифицировал его действия как участие в вооруженном конфликте в месте совершения военных действий, «направленных на свержение или подрыв конституционного строя либо нарушение территориальной целостности государства». В феврале этого года трех граждан Молдовы арестовали в республике по обвинению в наемничестве и участии в войне в качестве бойцов «Вагнера». Им грозило до десяти лет тюрьмы, но о дальнейшей судьбе не сообщалось.
Из других регионов если и поступают похожие новости, то оказывается, что формально с наемничеством они не связаны. Так, громкий случай произошел в 2023 году в Южной Корее. Бывшего бойца спецназа ВМС страны и военного блогера Ли Гына приговорили к году и шести месяцам условно с отсрочкой исполнения наказания — но не за наемничество, а за нарушение Закона о паспортах. Конкретнее — за игнорирование запрета на поездки в Украину, который в феврале 2022 года ввел МИД Республики Корея. Суд указал, что участие блогера в деятельности ВСУ могло создать для Южной Кореи излишние проблемы.
Паспорт на стол
Во многих странах наемничество и служба в армии иностранного государства грозят (по крайней мере, теоретически) не только тюремными сроками, но и еще более жесткой мерой — лишением гражданства.
совершение такого преступления грозит австрийцу потерей гражданства даже в том случае, если иного у него нет (то есть он становится апатридом). Но ходатайство об утрате гражданства должно подаваться федеральными органами в компетентные земельные органы.
И применительно к российско-украинской войне еще не было ни одного случая задействования этой нормы, как и вообще судов за наемничество. В 2017 году сообщалось об аресте австрийца, воевавшего в Донбассе на стороне Украины, но его судили не за службу в армии как таковую, а за военные преступления — «убийства уже сдавшихся солдат противника или мирных жителей».
Схожие нормы о лишении гражданства — с рядом оговорок — есть во многих государствах. Оговорки разные. Например, в голландском законодательстве говорится о том, что к потере паспорта приведет добровольное поступление на военную службу в стране, которая «в настоящее время воюет против Нидерландов или против одного из голландских союзников». В законах ФРГ подчеркивается, что служба в армиях стран ЕС и НАТО к проблемам не приведет, а вот в остальном — есть варианты. В Испании наказание в виде лишения гражданства грозит только натурализованным испанцам, причем нарушившим «прямой запрет правительства». Индонезийцы могут лишиться гражданства, если будут служить в вооруженных силах иностранного государства без предварительного одобрения президента. То же самое касается Филиппин, за исключением случаев, когда у Манилы есть договор о взаимной обороне с этой страной (оговорка позволяет филиппинцам вступать в вооруженные силы США).
Разнообразие реакций
Между тем, полномасштабная война в Украине показала, что далеко не всё определяется действующими законодательными нормами. В руководстве разных стран совершенно по-разному реагировали на желание некоторых своих сограждан отправиться на фронт.
К примеру, премьер-министр Дании Метте Фредериксен открыто говорила о том, что нет никаких законодательных препятствий для желающих воевать за Украину: «Это выбор, который может сделать каждый».
Другие строго напоминали о существующих запретах. Так, сингапурское МВД в марте 2022 года решило прокомментировать информацию о звонках в украинское посольство от потенциальных добровольцев, напомнив им о незаконности присоединения к ВСУ. Власти ссылались на норму закона, запрещающую воевать против страны, не находящейся в состоянии войны с Сингапуром (а Россия с ним не воюет). А в МИД Непала комментировали информацию о вербовке непальцев Москвой: там отметили, что «политика правительства не разрешает непальским гражданам вступать в иностранные армии, за исключением некоторых дружественных стран», с которыми подписаны соглашения о найме (речь о Великобритании и Индии).
Власти целого ряда других государств в более мягкой форме советовали согражданам воздержаться от участия в конфликте. В марте 2022-го главы минюстов Бельгии, Франции, Германии, Нидерландов, Италии, Испании и Люксембурга выпустили заявление с поддержкой Киева, в котором также содержится такая формулировка: «Министры юстиции… однозначно отговаривают европейских граждан от участия в борьбе на украинском фронте и согласились продолжить диалог между государствами-членами по этому вопросу». Но де-факто гражданам этих европейских стран никто никогда не мешал отправиться воевать.
В Вашингтоне предупреждали об опасности добровольных поездок в Украину, но не стали «в качестве профилактики» угрожать американцам Актом о нейтралитете. Принятый в 1794 году, но действующий до сих пор закон запрещает гражданам США участвовать в конфликтах с государствами, не находящимися в состоянии войны с Америкой. Наказание — до трех лет тюрьмы. Норма применялась и в 21 веке — например, в рамках судебных процессов над американцами, замешанными в попытке переворота в Гамбии (2014 год). Но американские эксперты считают, что применительно к украинскому кризису использование этой нормы крайне маловероятно.
В отличие от США, похожий британский закон, датируемый в 1870 годом, оказался в Лондоне в центре бурных дискуссий. В 2022 году тогдашняя глава МИД Лиз Трасс поддержала желающих отправиться в Украину воевать и тотчас же столкнулась с критикой: ей напомнили о норме полуторавековой давности. Позднее МИД предупреждал о возможных «правовых последствиях» для граждан, воюющих в Украине, но не уточнял, какие именно нормы могут быть нарушены. Де-факто сейчас британцам за боевую поддержку ВСУ ничего не грозит.
При этом кое-где война в Украине заставила скорректировать законодательство. Например, в Латвии в 2022 году оперативно приняли поправки, позволяющие добровольцам служить в Украине. Было решено, что служба в ВСУ не будет рассматриваться как причина для лишения латвийского гражданства. А в Чехии приняли поправку, согласно которой президент выдает особые разрешения тем, кто хочет отправиться воевать за Украину. Политические соображения оказались куда важнее действовавших много лет до февраля 2022 года законодательных норм.