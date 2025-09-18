Личная инфляция: как образ жизни и привычки искажают восприятие роста цен
Хотя последние данные за август показывают снижение цен на несколько категорий товаров, включая продукты питания, напитки и транспорт, люди часто чувствуют противоположное: почему инфляция ощущается острее и долго ли она будет в странах Балтии выше, чем в других странах Европы?
Жители ощущают инфляцию, поскольку растут повседневные расходы, включая цены на продукты питания и ежемесячные счета за электроэнергию. В то же время эти позиции определяются скорее мировым рынком, а не местной политикой, хотя многим может казаться наоборот. Значительная часть продовольственного сырья импортируется, то же самое относится и к электричеству. Если рассматривать средние изменения потребительских цен, то эти две категории в среднем росли быстрее всего, рассуждает Рауль Эаметс, главный экономист Bigbank.
По последним данным Центрального статистического управления (ЦСУ), по сравнению с августом 2024 года цены на продукты питания выросли на 7,5 %, а на электроэнергию - на 9,2 %. Здравоохранение подорожало на 2,7 %. При этом цены на тепло снизились на 4,3 %, а на топливо - на 0,7 %. За год средний уровень потребительских цен по всем категориям вырос на 4,1 %.
Однако, если взглянуть на статистику последнего месяца, вырисовывается совершенно иная картина. Данные ЦСУ показывают, что в августе в Латвии по сравнению с июлем потребительские цены во всех группах снизились на 0,2 %. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3 %. Стоит отметить, что цены на продукты питания во многом зависят от сезона: например, свежие овощи подешевели на 5,6 %, а картофель - на 10 %. Транспортные расходы также снизились на 1,4 %. В то же время выросли цены на товары и услуги, связанные с жильем: электроэнергия подорожала на 2,5 %, а аренда жилья - на 3,1 %.
Следует также учитывать, что инфляция влияет на каждого по-разному. Личная инфляция во многом зависит от образа жизни - привычек питания, потребления топлива, количества членов семьи, стоимости аренды, а также от того, сколько мы ежемесячно тратим на медицину, развлечения, другие товары и услуги. Поэтому иногда рост инфляции может казаться больше, чем показывает статистика.
В странах Балтии инфляция в настоящее время приближается к среднему значению в 3 %, а в Латвии и Эстонии уже превышает этот порог. Есть опасения, что этот показатель может стать новой нормой, но это возможно только в том случае, если инфляция достигнет такого уровня и в ведущих экономиках. Решения Европейского центрального банка по процентным ставкам определяются средними показателями инфляции в Европейском союзе, в том числе в крупных странах - Германии, Франции, Италии, - поэтому страны Балтии не имеют прямого влияния на монетарную политику.
Экономический цикл стран Балтии не полностью синхронизирован с циклами крупнейших европейских экономик, и экономическая конвергенция всё ещё ожидается. В некотором смысле мы несколько оторваны от общей экономики Европейского союза, поэтому инфляция в странах Балтии выше, чем в среднем по ЕС.
Снижение процентных ставок увеличивает как потребление, так и инвестиции, шире стимулируя экономику. Экономический рост, в свою очередь, способствует росту заработной платы, что, в свою очередь, увеличивает спрос и инфляцию. Таким образом, снижение процентных ставок только усиливает инфляцию.
Следует также обратить внимание на индекс потребительских цен, который предназначен для измерения инфляции. Он показывает, сколько средний потребитель тратит на различные товары и услуги и как меняются их цены. Проще говоря, при росте цен покупательная способность денег снижается. При этом следует помнить, что индекс может существенно отличаться от реальной покупательной способности населения. Стандартный индекс потребительских цен не учитывает расходы населения на криптовалюты, акции и драгоценные металлы, поскольку эти категории не входят в среднюю потребительскую корзину. Фактически, покупательная способность падает гораздо быстрее, чем показывает индекс потребительских цен.
Из-за пандемии и войны в Украине значительная часть средств была выведена из более рискованных активов и перенаправлена на потребление. Это, а также исчезновение дешевой энергии и потеря восточного рынка, привели к ускорению инфляции. В результате в 2022 и 2023 годах мы столкнулись с очень стремительной инфляцией.
В ближайшие пять-десять лет быстрого снижения инфляции не ожидается, она даже может вырасти. Решение кабинета президента США Дональда Трампа ввести 15%-ные тарифы для Европы уже способствовало росту цен. Инфляция в США в августе составила 2,9 %, в то время как в Европе быстро растущие расходы на оборону в Европе значительно увеличили скрытую инфляцию, которая не отражается в официальных показателях.
Контроль личных расходов, планирование покупок и регулярное сравнение цен могут снизить инфляционное бремя. Также экономить можно, например, сократив потребление энергии дома и выбирая сезонные или акционные товары в супермаркете. Лучше всего сделать это привычкой, поскольку именно тогда можно заметить существенные изменения.
Чтобы защитить стоимость своих денег в долгосрочной перспективе, полезно инвестировать в финансовые инструменты, позволяющие получать проценты. Наиболее безопасными из них являются государственные облигации и банковские вклады. Другой вариант - инвестировать в землю или леса, однако это требует больших средств, а рынок не так активен, то есть люди обычно не хотят их продавать.