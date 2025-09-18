Личная инфляция: как образ жизни и привычки искажают восприятие роста цен

Однако, если взглянуть на статистику последнего месяца, вырисовывается совершенно иная картина. Данные ЦСУ показывают, что в августе в Латвии по сравнению с июлем потребительские цены во всех группах снизились на 0,2 %. Цены на продукты питания и безалкогольные напитки снизились на 0,3 %. Стоит отметить, что цены на продукты питания во многом зависят от сезона: например, свежие овощи подешевели на 5,6 %, а картофель - на 10 %. Транспортные расходы также снизились на 1,4 %. В то же время выросли цены на товары и услуги, связанные с жильем: электроэнергия подорожала на 2,5 %, а аренда жилья - на 3,1 %.