Где живете, там и лечитесь: Латвия больше не хочет обеспечивать медицинскими льготами уехавших из страны

Одновременно Минздрав предлагает с нового года отказаться от принципа «двух корзин» медуслуг, который был заложен в законе, но так и не реализован полностью. Пациентов делили на тех, кому оплаченные государством медуслуги положены в полном или в меньшем объеме — в зависимости от того, платил ли человек в Латвии налоги. Теперь решено от этого принципа отказаться как от неработающего.