Где живете, там и лечитесь: Латвия больше не хочет обеспечивать медицинскими льготами уехавших из страны
Правительство Латвии утвердило поправки к закону о финансировании здравоохранения: бесплатные медуслуги будут доступны только резидентам страны, работающим и платящим налоги здесь. Те же, кто покинул родину, но прилетает сюда на лечение, теперь останутся "за бортом".
Главная проблема в том, что сейчас многие граждане Латвии, живущие за границей, ездят лечиться на родину — во многих случаях это и качественнее, и дешевле. В том числе они получают услуги и за госсчет, по квотам. При этом люди задекларированы, работают и платят налоги в другой стране. Поправки к закону, предложенные Минздравом, призваны отменить такой порядок, сообщает LSM+.
Замгоссекретаря министерства здравоохранения по финансовым вопросам Борис Книгин поясняет: «На момент, когда в середине будущего года эта норма вступит в силу, для Национальной службы здравоохранения будет подготовлена информационная система, где будет видно, задекларирован ли человек в Латвии или нет. Если нет, то он сможет получить здесь только платную медицинскую услугу».
Общий объем медуслуг, которые в прошлом году получили выходцы из Латвии, задекларированные в других государствах Европы, составил 3 миллиона евро. Услуги получили 12 800 человек, а всего за границей задекларированы 214 тысяч латвийцев.
Одновременно Минздрав предлагает с нового года отказаться от принципа «двух корзин» медуслуг, который был заложен в законе, но так и не реализован полностью. Пациентов делили на тех, кому оплаченные государством медуслуги положены в полном или в меньшем объеме — в зависимости от того, платил ли человек в Латвии налоги. Теперь решено от этого принципа отказаться как от неработающего.
Поправки должны быть рассмотрены Сеймом в трех чтениях. Уже сейчас ясно, что до нового года принять закон не удастся, так что дискуссии по нему, судя по всему, продолжатся.