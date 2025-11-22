В воскресенье в Латвии местами потеплеет до +6 градусов

В ночь на воскресенье в небе ожидается переменная облачность, а в западных и центральных районах местами возможны осадки — преимущественно дождь, местами мокрый снег и снег. Более интенсивные осадки прогнозируются в Курземе. На отдельных участках дорог будет образовываться гололёд. Ветер слабый до умеренного, южный и юго-западный, на побережье Видземе и у моря ожидаются порывы до 15 м/с. Минимальная температура воздуха на большей части территории составит от 0 до –5°, но вблизи побережья останется положительной.