Звук как медитация: японские MONO возвращаются в Ригу спустя 11 лет
Когда тишина превращается в звук, а звук – в бесконечность – MONO после длительного перерыва снова выступят в Риге, 30 ноября, в концертном зале Palladium. Их музыка – это не просто концерт, это путешествие, в котором время растворяется, а эмоции обретают форму дрожащих вибраций струн. Это будет вечер, когда звук скажет больше любых слов. Инструментальный рок из Японии!
Новый, двенадцатый студийный альбом MONO – Oath - стал одним из последних аудиосвидетельств, созданных при участии легендарного Стива Альбини, покинувшего этот мир в 2024 году. Он работал также с такими культовыми артистами, как Pixies, PJ Harvey, Nirvana и Manic Street Preachers. Oath начинается с воздушных электронный текстур, к которым постепенно присоединяются духовые и мощный оркестр, пока сам квартет словно замирает в медитативной стойке, выжидая момент своего вступления, чтобы увлечь слушателя в головокружительное путешествие, конечным результатом которого становится победа здравого смысла над мировым злом, ту же тему MONO уже подчеркивали в альбоме 2016 года Requiem for Hell. В прошлом году, отмечая 25-летний юбилей группа гастролировала по шестнадцати странам мира, этой весной выступила в Северной Америке и Китае, а теперь вновь вернулась в Европу, чтобы представить свое шоу также в Риге.
Гитарные композиции MONO варьируются от мелодичной гипнотики и эйфорического умиротворения до бушующих музыкальный бурь, способных смести все на своем пути. Как и свойственно многим азиатским музыкантам, MONO поднимают инструментальный построк на новый, почти экстатический уровень – но всегда в пределах звукового комфорта, что особенно ощутимо на их живых выступлениях. Напомним, японский квартет уже трижды выступал в Риге при полном аншлаге, и предстоящее шоу станет долгожданной встречей спустя 11 лет.
Выбранный для мероприятия концертный зал – Palladium Riga – пространство, где звук становиться архитектурой. Акустическая система L-Acoustics созданная по самым современным мировым стандартам, обеспечивает мощное, насыщенное звучание и филигранную детализацию каждой музыкальной линии. Равномерное звуковое покрытие позволяет каждому слушателю, независимо от его места в зале, наслаждаться кристально чистым звучанием. Здесь звук не просто слышен – его можно почувствовать.
Билеты доступны в сети Biļešu Serviss.