Звук как медитация: японские MONO возвращаются в Ригу спустя 11 лет

Новый, двенадцатый студийный альбом MONO – Oath - стал одним из последних аудиосвидетельств, созданных при участии легендарного Стива Альбини, покинувшего этот мир в 2024 году. Он работал также с такими культовыми артистами, как Pixies, PJ Harvey, Nirvana и Manic Street Preachers. Oath начинается с воздушных электронный текстур, к которым постепенно присоединяются духовые и мощный оркестр, пока сам квартет словно замирает в медитативной стойке, выжидая момент своего вступления, чтобы увлечь слушателя в головокружительное путешествие, конечным результатом которого становится победа здравого смысла над мировым злом, ту же тему MONO уже подчеркивали в альбоме 2016 года Requiem for Hell. В прошлом году, отмечая 25-летний юбилей группа гастролировала по шестнадцати странам мира, этой весной выступила в Северной Америке и Китае, а теперь вновь вернулась в Европу, чтобы представить свое шоу также в Риге.