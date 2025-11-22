Риге не хватает денег: мэр предупреждает - бюджет будет скудным
Мэр Риги Виестурс Клейнбергс признал, что муниципальный бюджет на следующий год будет "скудным": остаток средств меньше ожидаемого, а обсуждаемая часть финансирования составляет лишь 28 миллионов евро.
Рижский муниципальный бюджет на следующий год может быть «скудным», признал в беседе с агентством LETA мэр Риги Виестурс Клейнбергс. Сейчас предполагается, что общая часть финансирования, о распределении которой ведутся обсуждения, составляет 28 миллионов евро. На расходы бюджета повлияет и значительно меньший остаток бюджета, чем планировалось на этот год.
Чтобы сбалансировать бюджет, самоуправление планирует внедрить новый подход к реализации инвестиционных проектов, искать возможности осуществлять проекты государственно-частного партнерства, а также привлекать финансирование фондов Европейского союза.
Клейнбергс признал, что удалось на 1,5 миллиона евро сократить взносы Риги в систему финансового выравнивания самоуправлений.
В настоящее время обсуждаются потребности бюджета со всеми департаментами. А рассмотрение бюджета в комитетах может начаться после первой недели декабря.
Согласно информации из архива агентства LETA, общие доходы самоуправления в этом году планировались в размере 1,47 миллиарда евро, что на 50 миллионов больше, чем в 2024 году. Расходы же были намечены в объеме 1,694 миллиарда евро.