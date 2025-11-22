Риге не хватает денег: мэр предупреждает - бюджет будет скудным

Рижский муниципальный бюджет на следующий год может быть «скудным», признал в беседе с агентством LETA мэр Риги Виестурс Клейнбергс. Сейчас предполагается, что общая часть финансирования, о распределении которой ведутся обсуждения, составляет 28 миллионов евро. На расходы бюджета повлияет и значительно меньший остаток бюджета, чем планировалось на этот год.