В Саласпилсе разгорается конфликт из-за школьного транспорта: родители спрашивают, бесплатно ли еще образование

Часть родителей подчеркивает, что теперь за проездной на учебный год нужно платить 18 евро единовременно, и для отдельных семей это является значительной нагрузкой. Жители Саласпилса также обращают внимание на проблемы безопасности — детям приходится идти вдоль дороги с интенсивным движением, так как в ряде территорий школьный транспорт больше не курсирует. Есть жители, которые отмечают, что не все семьи могут отвозить детей в школу на личном автомобиле или брать на себя всю логистику после кружков.