В Саласпилсе разгорается конфликт из-за школьного транспорта: родители спрашивают, бесплатно ли еще образование
В Саласпилсе родители школьников спорят с самоуправлением из‑за выросшей доплаты за транспорт: офис Омбудсмена усмотрел риск неравенства и рекомендовал пересмотреть систему, однако дума настаивает на законности своих решений.
В Саласпилсе возник конфликт между родителями школьников и самоуправлением, в ситуацию вмешался и офис Омбудсмена. Родители указывают, что в этом году выросла доплата за общественный транспорт для школьников, и она больше не является символической, что вызывает вопрос — не отменили ли в самоуправлении фактически бесплатное образование. Однако самоуправление свою позицию не изменило, сообщает «360TV Ziņas».
Часть родителей подчеркивает, что теперь за проездной на учебный год нужно платить 18 евро единовременно, и для отдельных семей это является значительной нагрузкой. Жители Саласпилса также обращают внимание на проблемы безопасности — детям приходится идти вдоль дороги с интенсивным движением, так как в ряде территорий школьный транспорт больше не курсирует. Есть жители, которые отмечают, что не все семьи могут отвозить детей в школу на личном автомобиле или брать на себя всю логистику после кружков.
В офисе Омбудсмена пришли к выводу, что если плата действительно символическая, логично было бы ее отменить, чтобы поддержать семьи. Одновременно Омбудсмен указывает на неравную ситуацию: для школьников, задекларированных вне города, перевозки предоставляются бесплатно, как предусмотрено правилами Кабинета министров. Самоуправлению рекомендовано пересмотреть систему до 27 ноября.
Получить комментарий от Саласпилской думы не удалось — самоуправление ответило только письменно, указав, что его действия основаны на законе. По мнению думы, установление льгот на проезд является добровольной инициативой, размер финансирования которой самоуправление может определять самостоятельно, и законодатель предусмотрел такую автономию.
Ситуацию также оценило Министерство умного управления и регионального развития, признав правила самоуправления соответствующими. Министерство отмечает, что доплата не может считаться угрозой доступности образования. Ранее самоуправление провело исследование транспортной системы и в сотрудничестве с Автотранспортной дирекцией пересмотрело маршруты, чтобы облегчить детям из сельских территорий доступ в центр Саласпилса.