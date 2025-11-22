Почему в СССР не позволяли выезжать за границу: кому из избранных удавалось увидеть "загнивающий Запад" своими глазами

Чаще всего отдых граждан ограничивался дачей, поездками к родственникам или в соседнюю деревню. Те, кому удавалось получить путевку в Сочи или Анапу, могли наслаждаться морскими пляжами; некоторые отправлялись на Кавказ или в крымские горы, Карпаты и к Байкалу. Большинство ходило в походы пешком, на велосипеде или путешествовало поездом. Поездки в крупные города, такие как Москва или Ленинград, для многих были настоящим приключением.