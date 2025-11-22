Почему в СССР не позволяли выезжать за границу: кому из избранных удавалось увидеть "загнивающий Запад" своими глазами
Могли ли жители СССР ездить за границу? Конечно, попасть туда было возможно, но не всем. Что же делать простому советскому гражданину во враждебно настроенной капиталистической стране?
Почему границы были закрыты и как наказывали тех, кто "предавал" советское отечество, рассказываем далее.
Могли ли граждане СССР путешествовать?
Советские граждане могли путешествовать. Если говорить о том, был ли в СССР разрешен туризм, то туристом мог стать любой, кто хотел исследовать широкие просторы Союза. Редкие счастливчики попадали в дружественные социалистические страны: Чехословакию, ГДР, Венгрию, Болгарию, Польшу, Румынию, также в них входили Куба и Монголия. А вот поездки в так называемые капиталистические страны были практически невозможны.
Где обычно отдыхали жители СССР?
Чаще всего отдых граждан ограничивался дачей, поездками к родственникам или в соседнюю деревню. Те, кому удавалось получить путевку в Сочи или Анапу, могли наслаждаться морскими пляжами; некоторые отправлялись на Кавказ или в крымские горы, Карпаты и к Байкалу. Большинство ходило в походы пешком, на велосипеде или путешествовало поездом. Поездки в крупные города, такие как Москва или Ленинград, для многих были настоящим приключением.
Но о том, могли ли советские граждане выезжать за границу, даже думать было не принято. Заграничного туризма как такового в СССР не существовало. После Октябрьской революции 1917 года заграничные поездки почти сразу запретили, и с годами запрет становился все строже.
С 1934 года побег за границу считался изменой родине, а в 1935 Сталин ввел смертную казнь за нелегальное пересечение границы СССР.
Почему из СССР нельзя было выехать за границу?
Причины основывались на страхе:
- боялись, что граждане расскажут, что не все в Союзе хорошо, и рухнет образ "прекрасной советской жизни";
- боялись, что людям понравится жить в "загнивающем капитализме", и они не вернутся;
- боялись массовой эмиграции, означавшей потерю дешевой рабочей силы.
Поэтому в СССР искусственно создавали условия, при которых гражданин не мог выехать. Если кто-то очень хотел, ему приходилось пройти, как говорили, "несколько кругов ада".
Какие это были "круги ада"?
- нужно было получить разрешение руководства — директор предприятия должен был выдать письменное согласие и положительную характеристику;
- получить одобрение профкома и парткома — без "подарочка" (взятки) это было почти нереально;
- подготовить все справки, разрешения, паспорт, характеристику и объяснение, зачем нужно ехать;
- пройти проверку КГБ — проверяли все: от места работы до слухов по месту жительства.
Рассмотрение документов длилось месяцами: минимум 45 дней для заграничной поездки и 30 дней — для путешествий по СССР. И даже после этого не было гарантии, что человека выпустят.
Счастливцам, прошедшим проверку КГБ, по почте присылали загранпаспорт, за который нужно было заплатить 105 рублей. Работников в военной, космической и оборонной сферах за границу не выпускали ни при каких условиях: при трудоустройстве они подписывали обязательство о невыезде.
Заграничные поездки для "избранных" — кого выпускали
Тех, кого выпускали из Союза в так называемые зарубежные командировки, было немного:
- дипломаты;
- сотрудники разведки;
- высокие партийные чиновники;
- ученые;
- деятели культуры и спорта.
Кроме того, за границу могли выезжать:
- строители заводов и предприятий по направлению Внешэкономкома;
- рыбаки на короткие экспедиции (обычно на полгода);
- гражданские пилоты;
- работники Министерства внешней торговли.
Даже этим людям часто приходилось проходить жесткие проверки, подавать документы и получать разрешения руководства.
Все они собирали целую папку документов: анкету, характеристики с рекомендациями, утвержденные парткомом и согласованные с высшими инстанциями. К документам прилагалось письмо с указанием цели и сроков поездки, а также того, кто оплачивает командировку. Требовалась и справка о состоянии здоровья, и так называемая "объективка" — подробная биография и сведения о работе.
За границу отправляли только проверенных работников: с опытом, знанием языков и без "пятен" в прошлом. Перед выездом их вызывали на партийную комиссию, часто также на беседу в ЦК, где задавали вопросы о стране назначения и давали инструктаж — как себя вести, чтобы не опозорить родину.
Даже за границей советских граждан контролировали: они жили в определенных местах, общались только с ограниченным кругом людей. О всех "подозрительных" действиях сразу сообщали в СССР.
В 1991 году СССР наконец разрешил выезд за границу. Тогда Горбачев подписал закон, регулирующий выезд граждан из Союза и возвращение. После этого "железный занавес" фактически рухнул, и советские граждане получили возможность свободно путешествовать.