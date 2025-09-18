Госпитализация и деньги: когда помощь оплачивает государство, а когда придется раскошелиться?
Когда совершенно точно необходимо отправляться в приемное отделение больницы, и действительно ли там неотложная помощь всегда предоставляется бесплатно? Поясняет руководитель отдела общественных отношений Национальной службы здравоохранения Эвия Шталберга.
Когда медицинская помощь необходима незамедлительно?
Каждый случай индивидуален, и не всегда можно заранее определить, нужна ли в конкретной ситуации срочная медицинская помощь, однако есть несколько признаков и ситуаций, когда обращение в приемное отделение оправдано. Это необходимо, если симптомы возникают внезапно, имеют сильный характер или состояние здоровья резко ухудшается, если есть подозрение на переломы костей, если идет кровотечение, которое невозможно остановить в домашних условиях. Помощь медиков также требуется при глубоких и обширных ожогах, а также если укусило животное, рана кровоточит и есть подозрение на возможное бешенство. Следует обращаться к медикам и в случае сильных болей, одышки, судорог, нарушений сознания и других признаков, которые могут указывать на серьезную угрозу здоровью.
Перед тем как ехать в приемное отделение, рекомендуется связаться с ним, чтобы обсудить конкретный случай и возможность получения помощи, так как каждое лечебное учреждение может специализироваться в разных областях. Например, если необходима микрохирургия кисти или помощь беременной женщине, следует обращаться туда, где доступны специалисты именно в этой сфере.
Придется ли платить?
Независимо от того, приехал ли пациент в приемное отделение сам или его доставила машина службы неотложной медицинской помощи, если он госпитализирован, то за оказанную в первый день первую помощь в приемном отделении платить не нужно. Эти расходы лечебному учреждению из государственных бюджетных средств компенсирует Национальная служба здравоохранения. Однако необходимо платить за пребывание в больнице за каждые сутки начиная со второго дня, а также за хирургическую помощь, если она была оказана.
Если пациент не госпитализирован или же отказывается от госпитализации, даже если медицинские работники хотели бы его оставить в больнице, и после оказания первой помощи уходит домой, то необходимо оплатить частичное участие за полученные услуги, например, за консультацию врача и обследования. Это может составлять от 4 до 35 евро за одну услугу. От уплаты освобождены дети до 18 лет; беременные женщины при получении услуг, связанных с беременностью; люди с инвалидностью первой и второй группы; малоимущие лица при предъявлении соответствующей справки; политически репрессированные лица и участники национального движения сопротивления.
Если пациент был госпитализирован, но уже в первые сутки решил отправиться домой, то полученная медицинская помощь считается платной услугой. За все услуги, полученные в приемном отделении и стационаре, необходимо платить по государственным тарифам.
Я пришел только провериться
Перед оказанием услуг в приемном отделении больницы оцениваются жалобы и индивидуальный случай каждого пациента. Если угрозы здоровью или жизни нет, если требуется плановая консультация врача, обследования и тому подобное, пациенту рекомендуется обратиться к семейному врачу и получить направление к специалисту.
Больница может предложить платные услуги, за которые пациент обязан заплатить в соответствии с прейскурантом платных услуг данного лечебного учреждения.