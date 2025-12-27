Грипп свирепствует - школы и детсады пустуют
На фоне роста заболеваемости ОРЗ и гриппом в конце семестра заметно снизилась посещаемость школ и детских садов: в отдельных регионах она упала до рекордно низких показателей, свидетельствуют данные мониторинга SPKC.
Из-за распространения острых респираторных заболеваний (ОРЗ) на последней неделе семестра снизилась посещаемость в школах и детских садах, свидетельствуют данные мониторинга Центра профилактики и контроля заболеваний. На прошлой неделе общеобразовательные школы посещали 86,3% учащихся, что на 0,7 процентного пункта меньше, чем неделей ранее. Наибольшее снижение посещаемости зарегистрировано в Екабпилсском крае и Резекне - соответственно на 6,1 и 5,6 процентных пункта.
Наименьший уровень посещаемости зарегистрирован в Риге - 82,7%. В то же время в школах Елгавы посещаемость выросла на 27 процентных пунктов до 96,1%.
В дошкольных учреждениях посещаемость была ниже - детские сады посещали 63,9% детей, что на 5 процентных пунктов меньше, чем на предыдущей неделе. Наименьшая посещаемость зафиксирована в Екабпилсском крае - 39,8%, что на 36,7 процентных пункта меньше, чем неделей ранее. Наибольшая посещаемость была в дошкольных учреждениях Даугавпилса - 71,8%.
В мониторинг включены 62 школы и дошкольных образовательных учреждения в Даугавпилсе, Гулбенском крае, Елгаве, Екабпилсском крае, Юрмале, Лиепае, Резекне, Риге, Валмиерском крае и Вентспилсе.
Как сообщалось, на прошлой неделе заболеваемость гриппом превысила максимальные показатели за последние пять сезонов - средняя заболеваемость достигла 795 случаев на 100 000 жителей, что на 6,6% больше по сравнению с предыдущей неделей (746 случаев на 100 000 жителей).