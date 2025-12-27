Грипп свирепствует - школы и детсады пустуют

В дошкольных учреждениях посещаемость была ниже - детские сады посещали 63,9% детей, что на 5 процентных пунктов меньше, чем на предыдущей неделе. Наименьшая посещаемость зафиксирована в Екабпилсском крае - 39,8%, что на 36,7 процентных пункта меньше, чем неделей ранее. Наибольшая посещаемость была в дошкольных учреждениях Даугавпилса - 71,8%.