"Не хочется, чтобы просто поставили перед фактом": жители Лудзенского края хотят ясности по изъятию земель у границы
Жители Лудзенского края встретились с представителями Министерства обороны, чтобы обсудить вопросы, связанные со строительством противомобильной инфраструктуры и изъятием земель у границы. Наибольшие опасения у людей вызывает неопределённость — какие именно участки будут затронуты, как будет проходить процесс изъятия и насколько справедливой окажется компенсация.
Утром в культурном центре Карсавы собрались около сорока человек — местные жители и другие владельцы приграничных земель. Всех объединяет тревога из-за готовящегося закона, который предусматривает изъятие частной собственности для строительства Балтийской оборонительной линии вдоль восточной границы к 2028 году. В общей сложности речь идёт примерно о 2000 гектарах земель в Алуксненском, Балвском, Лудзенском, Краславском и Аугшдаугавском краях. Половина этих земель принадлежит государству или самоуправлениям, другая половина — около 1000 гектаров — частным и юридическим лицам, сообщают TV3 Ziņas.
«Не хочется, чтобы просто позвонили и поставили перед фактом, когда уже ничего нельзя будет изменить. Я надеюсь хоть что-то узнать, потому что иначе всё обсуждается тихо, на уровне государства, но без людей. Нужно больше открытой информации», — сказала владелица приграничного участка Анжелика.
Жителей больше всего волновал порядок изъятия: каким образом будут определять нужные земли. В Министерстве обороны пояснили, что каждому владельцу придётся отказаться только от нескольких гектаров. «Ни в коем случае это не коснётся вашего единственного жилья. Речь не идёт о домах. Как отметил госсекретарь, речь идёт о пустошах, бывших вырубках, лесных массивах, которые нам необходимы для создания противомобильных препятствий», — пояснил командир 3-й Латгальской бригады Земессардзе Гунар Визулис.
Изъятие затронет только земли, прилегающие непосредственно к восточной границе. Размер компенсации будет оценивать сертифицированный эксперт, основываясь на рыночной стоимости недвижимости и возможных убытках, а владельцы смогут участвовать в процессе.
«Цель не в том, чтобы ухудшить положение владельца. Поэтому предусмотрена и часть по возмещению убытков. Мы призываем сотрудничать и предоставлять документы, которые нужно учитывать при оценке», — отметила заместитель руководителя Государственного центра военных объектов и закупок Лигита Дзените.
Кроме того, владельцы смогут выбрать — получить компенсацию деньгами или обменять участок на равноценный. Список изымаемых земель не будет публиковаться, чтобы эта информация не попала в руки агрессора. «Будьте сдержанны, не делитесь этой информацией в публичном пространстве — в TikTok, Instagram. Не сравнивайте, кому больше земли изъяли или кому больше заплатили. Это важно не только для вас как бывших владельцев, но и для национальной безопасности», — пояснил Гунар Визулис.
После встречи жители отметили, что многое стало понятнее. «В итоге мы поняли, что информацию надо было донести точнее, тогда не было бы столько недопониманий», — сказала Анжелика.
«Важно, чтобы весь процесс был максимально благоприятным для жителей. Все понимают, что нужно думать о безопасности, но нельзя ухудшать нашу жизнь и снижать стоимость собственности. Уже сейчас, после публикаций в прессе, цены на наши участки падают, страховщики не хотят их страховать или поднимают тарифы — это неправильно», — добавила жительница Лудзенского края Солвита Новицка.
Закон о создании противомобильной инфраструктуры прошёл в Сейме первое чтение и получил статус срочного. Второе и окончательное чтение назначено на начало октября. Министерство обороны обещает до конца года лично связаться со всеми владельцами изымаемых земель в приграничных краях.