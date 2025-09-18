"Не хочется, чтобы просто поставили перед фактом": жители Лудзенского края хотят ясности по изъятию земель у границы

Кроме того, владельцы смогут выбрать — получить компенсацию деньгами или обменять участок на равноценный. Список изымаемых земель не будет публиковаться, чтобы эта информация не попала в руки агрессора. «Будьте сдержанны, не делитесь этой информацией в публичном пространстве — в TikTok, Instagram. Не сравнивайте, кому больше земли изъяли или кому больше заплатили. Это важно не только для вас как бывших владельцев, но и для национальной безопасности», — пояснил Гунар Визулис.