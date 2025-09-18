"Я беспокоюсь за жизнь и здоровье": русские рассказали, почему меняют национальность
За последние 10 лет в Казахстане изменили национальность более 41 тысячи человек. Об этом сообщают казахстанские СМИ.
По информации министерства внутренних дел страны, с 2014 по 2024 год 41 545 граждан Казахстана подали заявки на изменение национальности в паспортах и удостоверениях личности. Большинство отказавшихся от своей национальности – русские. По сути, это число могло бы быть намного больше. Однако многие граждане не решаются на этот шаг, опасаясь, что придется менять все документы. Есть и другие препятствия.
"Когда дочь подавала заявление на получение удостоверения личности, она уведомила сотрудника, что желает сменить свою национальность. Дочь хочет учиться за границей, в Италии. Нас там не жалуют, вы знаете. "Так кого же вы хотите указать в качестве национальности?" – спросил специалист. Анна попросила записать ее "казашкой". Она у меня в совершенстве знает казахский. Однако специалист наотрез отказался. Говорит, что так не положено, если родители не казахи. Он предложил взять национальность матери. Так, дочка стала немкой", – рассказал один из заявителей.
Другой заявитель напрямую обратился в министерство юстиции Казахстана с просьбой подробно объяснить, что нужно сделать для изменения национальности.
"Весь мир наблюдает за тем, что происходит в Украине в результате агрессии. Из-за этого во всем мире распространилось негативное отношение к нам. В какой бы стране вы ни жили, гражданином какой страны вы ни являетесь, в разных странах, когда люди узнают вашу национальность по паспорту, их лица мрачнеют. В Интернете время от времени поднимается волна ненависти и хейта по отношению к нам. В эти непростые времена я беспокоюсь за жизнь, здоровье и благополучие моих близких в первую очередь, потому что боюсь, что кто-то сделает что-то плохое из-за национальности. Это относится ко всему миру. По внешности мы похожи на европейцев, однако даже суффиксы "-ин", "-ов" выдают нашу национальность. В связи с этим мы намерены сменить национальность и фамилию одновременно", – указал этот человек в письме в минюст.
"В целом, по сведениям бюро национальной статистики, результаты Национальной переписи населения Казахстана 2021 года показали, что около 129 тысяч казахстанских русских указали "казахский" и другие языки в качестве "родного языка". Следовательно, если государство упростит процесс смены национальности и удаления из фамилии суффиксов, таких как "-ов", "-ин", десятки тысяч людей с большим рвением воспользовались бы этой госуслугой", - сообщают казахстанские СМИ.
По данным МВД страны, в прошлом году больше всего граждан меняли национальность с русского на немца – 743 человека, с узбека на казаха – 354, с русского на украинца – 300, с украинца на русского – 246. С русского на казаха национальность изменили всего 11 человек.
