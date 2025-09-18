"Я беспокоюсь за жизнь и здоровье": русские рассказали, почему меняют национальность

"Весь мир наблюдает за тем, что происходит в Украине в результате агрессии. Из-за этого во всем мире распространилось негативное отношение к нам. В какой бы стране вы ни жили, гражданином какой страны вы ни являетесь, в разных странах, когда люди узнают вашу национальность по паспорту, их лица мрачнеют. В Интернете время от времени поднимается волна ненависти и хейта по отношению к нам. В эти непростые времена я беспокоюсь за жизнь, здоровье и благополучие моих близких в первую очередь, потому что боюсь, что кто-то сделает что-то плохое из-за национальности. Это относится ко всему миру. По внешности мы похожи на европейцев, однако даже суффиксы "-ин", "-ов" выдают нашу национальность. В связи с этим мы намерены сменить национальность и фамилию одновременно", – указал этот человек в письме в минюст.