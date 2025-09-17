Министр Каспар Мелнис: популизм может ввергнуть жителей Латвии в кабалу многомиллионного долга
В связи с непринятием норм, связанных с Системой торговли выбросами, в законопроекте «О загрязнении», против Латвии уже инициированы три процедуры нарушения законодательства ЕС. Если Латвия не адаптирует национальное регулирование в соответствии с директивой ЕС о Системе торговли выбросами, возможны штрафные санкции на десятки или даже сотни миллионов евро. Это может привести к росту тарифов на теплоэнергию, увеличению стоимости авиаперелётов и судебным искам от иностранных судоходных компаний.
Касаясь последствий, министр климатa и энергетики Каспар Мелнис подчеркнул: «Это деньги, которые в результате раздуваемой оппозицией кампании придётся оплачивать гражданам. Это уменьшит возможности государственной поддержки семей, национальной безопасности, образования и медицины».
Популизм vs ответственность
Мелнис отметил, что легко демонстрировать «жёсткую позицию» — якобы защищать страну от чрезмерных требований. Но последствия таких решений ложатся на всех граждан Латвии.
Законопроект предусматривает адаптацию требований ЕС по системе торговли выбросами к национальному законодательству, как это сделали почти все другие страны. При этом Латвия использовала максимальные послабления: требования не распространяются на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство. Система не будет введена, если её не внедрят во всех странах ЕС.
Последствия непринятия закона
- Возможные репрессивные меры со стороны ЕС и штрафы в десятки миллионов евро. При этом уплата штрафа не освобождает Латвию от выполнения обязательств.
- Потеря бесплатных квот для авиакомпаний, что повысит стоимость перелётов.
- Невозможность принимать квоты от международных судоходных компаний из-за отсутствия системы отчётности.
- Отсутствие дополнительных квот для инвестиций теплоэнергетических компаний, что негативно скажется на тарифах.
- Риск потери финансирования из Европейских фондов через механизм Социального климатического фонда (более 460 млн евро).
- Возможная потеря проекта по зелёному авиационному топливу в Лиепае, инвестиции могут составить почти полмиллиарда евро.
Действия на международной арене
18 сентября в Брюсселе Мелнис будет отстаивать позиции Латвии по совместным целям на 2040 год, защищая интересы лесной промышленности, вопросы продовольственной безопасности и приоритеты обороны. Он призывает к прагматичной оценке результатов 2030 года и к осторожности в ожиданиях. «Хочу призвать наших депутатов-оппозиционеров, которые слишком активно демонстрируют «жёсткость» словами, быть честными: их призыв «всё отклонить» реально означает дополнительные расходы для общества, судебные процессы и отсутствие выгоды для жителей Латвии», — заявил министр.