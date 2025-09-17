Министр Каспар Мелнис: популизм может ввергнуть жителей Латвии в кабалу многомиллионного долга

Законопроект предусматривает адаптацию требований ЕС по системе торговли выбросами к национальному законодательству, как это сделали почти все другие страны. При этом Латвия использовала максимальные послабления: требования не распространяются на сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыбное хозяйство. Система не будет введена, если её не внедрят во всех странах ЕС.