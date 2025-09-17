Приток туристов в Латвии в этом году показал неожиданный результат
Приток туристов в Латвии в июле этого года достиг нового рекорда — за последние десять лет еще никогда в первые семь месяцев года не было зарегистрировано столько местных и иностранных путешественников. Так последние данные ЦСУ комментирует экономист Карлис Пургайлис.
"В этом году число туристов на 1,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и уже превысило 405 тысяч. Показательно, что растет именно количество местных туристов, тогда как поток иностранных гостей в 2025 году, по сравнению с первыми семью месяцами прошлого года, сократился на 2,1 тысячи", - отмечает экономист.
Изменился и ТОП-3 иностранных туристов: если в 2024 году Латвию чаще всего посещали гости из Литвы, Эстонии и Германии, то в этом году первые три места занимают Литва, Германия и Финляндия. Таким образом, Эстония опустилась на четвертую позицию.
Как обычно, самые популярные направления для иностранных туристов — Рига и Юрмала, где они чаще всего и остаются на ночь. Превосходство этих городов по сравнению с другими регионами Латвии очень велико, и число иностранных гостей за пределами Риги и Юрмалы по-прежнему относительно невелико.
В Риге в первые семь месяцев этого года останавливались 55,7% иностранных туристов, в Юрмале — 11,9%, а у ближайшего конкурента этих городов, Лиепаи, лишь 4% ночующих гостей.
Жители Латвии распределяют свои поездки по регионам более равномерно: в Риге останавливались около 19% гостей, в Юрмале — 7%, в Цесисском крае — 5%, в Талсинском крае — 5%, в Лиепае — 4,8% и т.д.
Если число иностранных туристов в первые семь месяцев этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого сократилось, то количество местных жителей, остановившихся в туристических местах, выросло на 4,3%.
В целом наблюдается положительная тенденция: увеличивается и общее количество ночевок туристов в местах размещения Латвии. В первые семь месяцев этого года их было почти 742 тысячи — на 3,2% больше, чем в июле прошлого года. Растет и число туристов, и количество проведенных ими ночей в туристических объектах.
"Интересно будет наблюдать за туристическими данными августа и сентября, поскольку ожидается, что турнир EuroBasket поспособствует дополнительному притоку иностранных гостей. В целом этот год для туристической отрасли уже сейчас выглядит очень успешным, и, скорее всего, в годовом разрезе будет достигнуто самое большое число туристов за последние десять лет", - заключает эксперт.
А вот по российским туристам нанесен новый удар. Как сообщал Otkrito.lv, Европа хочет ужесточить для них правила въезда.