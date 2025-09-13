Новый удар по российским туристам: Европа хочет ужесточить правила въезда
Европейская комиссия (ЕК) до конца года подготовит рекомендации для ужесточения порядка выдачи виз гражданам России и других враждебных государств, сообщает портал Politico со ссылкой на источники в ЕК. Цель мер — учесть соображения безопасности и согласовать практику стран Европейского союза (ЕС).
Дипломаты из государств, граничащих с Россией, отмечают, что уже давно добиваются подобных рекомендаций и считают их «давно назревшими».
Визовая политика ЕС заметно различается в разных странах. Польша, Чехия, страны Балтии и Финляндия фактически прекратили массовую выдачу туристических виз гражданам России, тогда как Венгрия, Франция, Италия и Испания продолжают выдавать их гораздо более либерально.
Согласно данным ЕК, в прошлом году шенгенские визы получили более 500 000 граждан России. Больше всего разрешений на въезд выдали Италия (152 000), Франция (124 000), Испания (111 000) и Греция (60 000). Германия выдала около 17 000 виз.
Эти цифры значительно превышают показатели 2023 года, но всё же намного ниже уровня до начала полномасштабной войны: в 2019 году гражданам России было выдано более четырёх миллионов виз. Новые рекомендации предусматривают более строгие критерии выдачи виз и усиленные проверки с учётом рисков безопасности.
Ожидается, что документ, который будет опубликован в декабре, не станет обязательным правовым актом. В нём будут изложены основные принципы и сценарии более строгой политики, которые страны смогут применять в разной степени, согласуя между собой.