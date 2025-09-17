Батарейки, лекарства и химикаты нельзя выбрасывать в контейнеры для мусора: Рига напоминает правила

Опасные отходы категорически запрещено выбрасывать в контейнеры для бытового мусора. В Риге система раздельного сбора опасных отходов действует с 2015 года. Сейчас создано семь специализированных пунктов приёма опасных отходов, которыми управляет АО BAO; один из них находится на территории полигона SIA Getliņi EKO. Департамент жилья и окружающей среды также подготовил цифровую карту с адресами публичных пунктов приёма опасных отходов, куда жители могут бесплатно сдавать отсортированные опасные отходы и экологически вредные товары:. Кроме того, приём ведёт и SIA Clean R на площадке по адресу ул. Виесталвас, 5.