Батарейки, лекарства и химикаты нельзя выбрасывать в контейнеры для мусора: Рига напоминает правила
В бытовые отходы выбрасываются опасные отходы — батарейки, лампы, лекарства, химикаты и другие вещества. Они загрязняют окружающую среду и могут представлять угрозу для здоровья людей. Поэтому Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы призывает сдавать такие отходы в специальные пункты приёма опасных отходов.
В середине сентября у дома № 6 на улице Ригондас во время вывоза мусора было обнаружено, что в контейнер для бытовых отходов выброшены химические отходы неизвестного происхождения. Вещество начало выделять дым, однако открытого огня не возникло. На место происшествия были вызваны Государственная пожарно-спасательная служба и скорая помощь. Двое работников мусоровоза надышались дымом, им оказали медицинскую помощь на месте, госпитализация не потребовалась.
Опасные отходы категорически запрещено выбрасывать в контейнеры для бытового мусора. В Риге система раздельного сбора опасных отходов действует с 2015 года. Сейчас создано семь специализированных пунктов приёма опасных отходов, которыми управляет АО BAO; один из них находится на территории полигона SIA Getliņi EKO. Департамент жилья и окружающей среды также подготовил цифровую карту с адресами публичных пунктов приёма опасных отходов, куда жители могут бесплатно сдавать отсортированные опасные отходы и экологически вредные товары:. Кроме того, приём ведёт и SIA Clean R на площадке по адресу ул. Виесталвас, 5.
В пунктах приёма принимаются:
- технические масла;
- масляные фильтры;
- лакокрасочные отходы;
- отходы, содержащие ртуть;
- люминесцентные лампы;
- органические растворители;
- неиспользованные лекарственные препараты;
- химикаты;
- использованные батарейки;
- картриджи от принтеров и копировальных машин;
- загрязнённая тара.
Запрещено сдавать туда:
- пищевые и садовые отходы;
- несортированный бытовой мусор;
- вторично перерабатываемые отходы (пластик, бумага, металл, стекло);
- крупногабаритный мусор (мебель, матрасы, диваны и т. п.);
- строительные отходы;
- оконное стекло и зеркала;
- стеклянные бокалы, вазы, керамику, глиняные бутылки;
- шины и другие отходы, не относящиеся к категории опасных.
Куда сдавать непригодную электронику и батарейки
Все виды отработанных и непригодных бытовых и электрических приборов считаются экологически вредными товарами, так как могут содержать опасные для природы и здоровья человека вещества. Если батарейки или электроприборы не передаются на переработку, они попадают в окружающую среду и создают токсичное загрязнение. В их составе — свинец, кадмий, олово, ртуть и другие опасные элементы.
Самоуправление напоминает: отдельно от общего потока несортированных отходов необходимо сдавать и использованные электронные сигареты — их категорически запрещено выбрасывать в общий мусор.
Сдать батарейки, старые мобильные телефоны и другую электронику бесплатно можно в официальных пунктах приёма по всему городу:
- в мобильных пунктах, организованных Latvijas Zaļais punkts и Eco Baltia vide;
- в специальных коробках для батареек в торговых точках;
- через системы ответственности производителей;
- на автозаправочных станциях.
Операторы по обращению с отходами предоставляют также возможность компаниям и офисам собирать батарейки в специальных контейнерах. Электронные сигареты можно сдавать в магазинах, где они продаются, — там установлены специальные урны для их приёма. Список публичных пунктов приёма батареек и электроники доступен на сайте. Такой порядок сдачи отходов не только предотвращает опасность, но и обеспечивает их правильную переработку и повторное использование.
Радует, что ответственность рижан за сортировку отходов продолжает расти: в 2024 году доля отсортированного мусора достигла 40 % от общего объёма, тогда как в 2019 году она составляла лишь 20 %.
Рижская дума призывает всех жителей города быть ответственными — сортировать отходы, особенно уделяя внимание опасным.