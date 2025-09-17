"Магазины мрут как мухи": латвийские торговцы в шоке от действий государства

Они отмечают, что в Латвии сложилась парадоксальная ситуация: налоговая нагрузка выше, чем во многих местах региона, а контроль недостаточен. В результате Латвия становится привлекательной для группировок, занимающихся нелегальным производством и торговлей, тогда как легальные предприниматели теряют конкурентоспособность. Сейчас начался распад самых мелких звеньев продовольственной цепочки — магазины мрут как мухи осенью. Одновременно и местные производители не выдерживают конкуренции с глобальными. Это наглядно демонстрируют недавние проблемы у латвийских пивоваров. Продолжает расти объем импортного алкоголя, тогда как снижаются объемы произведенного в Латвии.