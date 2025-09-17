"Магазины мрут как мухи": латвийские торговцы в шоке от действий государства
Латвийская ассоциация торговцев (Latvijas Tirgotāju asociācija - LTA) предупреждает, что чрезмерное и непродуманное регулирование предпринимательской деятельности и повышение налогов наносят тяжелый ущерб легальным торговцам и государственному бюджету.
Планируемый отказ от сниженной ставки НДС на продукты питания и резкое увеличение акцизных налогов, а также введенные несоразмерные ограничения и административное бремя вынуждают повышать цены и способствуют росту доли теневой экономики на рынке табака и алкоголя, предупреждают торговцы.
Они отмечают, что в Латвии сложилась парадоксальная ситуация: налоговая нагрузка выше, чем во многих местах региона, а контроль недостаточен. В результате Латвия становится привлекательной для группировок, занимающихся нелегальным производством и торговлей, тогда как легальные предприниматели теряют конкурентоспособность. Сейчас начался распад самых мелких звеньев продовольственной цепочки — магазины мрут как мухи осенью. Одновременно и местные производители не выдерживают конкуренции с глобальными. Это наглядно демонстрируют недавние проблемы у латвийских пивоваров. Продолжает расти объем импортного алкоголя, тогда как снижаются объемы произведенного в Латвии.
«Ситуация становится критической. Легальные торговцы страдают, продолжается вынужденная концентрация в торговом секторе. Уничтожается как разнообразие торговли, так и ассортимент продуктов питания. Жители выбирают более дешевые импортные товары, а в группе подакцизных товаров — опасную продукцию. Государство фактически само стимулирует нелегальный рынок», — подчеркивает LTA. «Государство ежегодно теряет десятки миллионов евро недополученных налоговых поступлений. Забыто, что малые и местные предприятия — это основа стабильности страны и ее военной устойчивости».
Торговцы отмечают, что в Латвии сложилась парадоксальная ситуация: налоговое бремя выше, чем во многих местах региона, ограничения значительно жестче, чем в ведущих странах Европейского Союза (Франции, Германии, Польше, Испании). В результате легальные предприниматели теряют конкурентоспособность, Латвия теряет своих бизнесменов и становится привлекательной для группировок, занимающихся нелегальным производством и торговлей.
Как ранее писал Otkrito.lv, после введения в Латвии нового порядка продажи алкоголя, у магазинов появились допонительные трудности.