"После восьми - плюс 2% на товар?" В торговле обсуждают, как компенсировать новые ограничения на алкоголь
Почти месяц в Латвии действует новый порядок продажи алкоголя — с понедельника по субботу с 10 утра до 20:00, а по воскресеньям до 18:00. Для отдельных магазинов это стало дополнительным вызовом — нередко приходится сталкиваться с недовольством клиентов.
Руководитель магазина top! в Сауриеши Инга рассказывает: «Не все знают, что у нас в Латвии такие изменения. Часто приходят люди, начинают конфликтовать. Тяжеловато, потому что заходят утром в восемь — почему, что случилось, как будто впервые слышат».
Однако в других магазинах ситуация спокойнее. Продавец магазина top! в Улброке Артурс отмечает: «Всё очень спокойно, люди понимающие. Кто-то забывает, хочет купить, а потом вспоминает: “А, точно, ограничения”».
Покупатели, опрошенные у магазинов, относятся к реформе скептически — многие сомневаются, что ограничение времени продажи уменьшит потребление алкоголя, сообщают TV3 Ziņas.
«Боюсь, что появятся неофициальные точки, где будут продавать алкоголь. Но надеюсь, что это поможет снизить тягу и количество пьющих», — говорит Синтия.
Другие признают, что их привычки не изменились: «Не знаю, нормально. Если надо, можно заранее купить. Ничего не поменяется. Если человек захочет, он найдёт», — считает Айнарс.
«Нет, это не изменило абсолютно никаких привычек и не повлияет. Кто пьёт, тот будет пить, просто купит раньше. Думаю, ничего не изменится», — говорит Эдита.
Тем временем торговцы начали подводить первые итоги месяца. Большинство магазинов пересчитывают доходы и решают, смогут ли позволить себе работать дольше, чтобы продолжать предлагать клиентам продукты. Об этом в эфире передачи «900 sekundes» заявил президент Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.
«Каждому магазину нужно подсчитать, может ли он выдержать и работать то время, когда нет товаров с большей наценкой. Либо второй вариант — повышать цены на продукты первой необходимости, чтобы покрыть эти два часа. Например, ввести после восьми вечера тариф: плюс два процента на все товары, чтобы обеспечить расходы на содержание магазина».
Однако с этим категорически не согласна член правления сети top! Илзе Приедите: «Мы абсолютно не согласны с утверждением, что из-за этих ограничений нам придётся поднимать цены на продукты первой необходимости или любые другие товары. Определённо нет. Конкуренция достаточно высокая, и позволить себе это на самом деле никто не может».
Часть небольших магазинов, особенно в регионах, уже сократили рабочее время. Сеть top! также не исключает такой шаг после окончания летнего сезона.