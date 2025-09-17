Паралимпийцам Латвии нужны пожертвования - на госфинансирование надежды нет

В сообщении отмечается, что растет как число параспортсменов в Латвии, так и расходы на международные соревнования. «Бюджет, к сожалению, недостаточен, и уже сейчас мы вынуждены расторгать договоры с несколькими спортсменами и их тренерами, которые до сих пор получали поддержку для организации тренировочного процесса», — указывает ЛПК.