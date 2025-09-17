Паралимпийцам Латвии нужны пожертвования - на госфинансирование надежды нет
Латвийский паралимпийский комитет призывает общественность поддержать лучших параспортсменов страны, столкнувшихся с нехваткой финансирования, что угрожает их участию в международных турнирах и квалификации на Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе.
Для обеспечения участия лучших латвийских паралимпийцев в международных соревнованиях и их квалификации на Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе Латвийский паралимпийский комитет (ЛПК) призывает жертвовать средства. ЛПК напоминает, что латвийские параспортсмены на Паралимпийских играх 2024 года в Париже среди европейских стран заняли четвертое место, если учитывать количество завоеванных медалей в пересчете на число жителей страны.
«К сожалению, у ЛПК не хватает финансовых средств, чтобы обеспечить дальнейшие возможности латвийским паралимпийцам участвовать в международных турнирах и соревнованиях, что является важнейшим условием для квалификации на чемпионаты мира, а также Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе», — говорится в сообщении ЛПК.
«Из-за нехватки финансирования мы сейчас не можем обеспечить участие сильнейших спортсменов в чемпионатах мира, что ставит под угрозу их возможность квалифицироваться на Паралимпийские игры», — признает президент ЛПК Дайга Дадзите.
В сообщении отмечается, что растет как число параспортсменов в Латвии, так и расходы на международные соревнования. «Бюджет, к сожалению, недостаточен, и уже сейчас мы вынуждены расторгать договоры с несколькими спортсменами и их тренерами, которые до сих пор получали поддержку для организации тренировочного процесса», — указывает ЛПК.
Поэтому ЛПК призывает откликнуться на просьбу о пожертвованиях. Дадзите отмечает, что в целях экономии ЛПК была вынуждена ограничить участие параспортсменов в чемпионате мира по легкой атлетике, проходящем в Индии: вместо изначально запланированных 12 спортсменов туда отправились четверо.
ЛПК обращает внимание и на то, что трудности испытывают также спортсмены, готовящиеся к зимним Паралимпийским играм 2026 года в Милане-Кортине д’Ампеццо, где Латвию представит делегация из восьми спортсменов.
В сообщении указано, что государственное финансирование, выделенное этим спортсменам на подготовку, вдвое меньше того, что было предоставлено на подготовку к Паралимпийским играм в Париже при таком же количестве спортсменов.