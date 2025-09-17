"Ну, теперь тебе легче?" На видео попал конфликт между двумя велосипедистами в Риге
В социальных сетях опубликовано видео конфликта двух велосипедистов в одном из рижских микрорайонов. То, что вначале выглядело лишь как небольшой инцидент, переросло в потасовку, ссадины и грубые слова.
На видео видно, как по дороге едет велосипедист, но сбоку со стороны стоянки на велосипеде выезжает другой мужчина, который вовсе не обращает на него внимания, вынуждая резко изменить траекторию движения, чтобы избежать столкновения.
"Смотри!" — поучительно замечает помехой возмущенный велосипедист. На это игнорирующий окружающее движение мужчина грубо огрызается. "У тебя что, тут главная дорога?" — возмущается велосипедист, который остановился, чтобы высказать это другому участнику движения.
Словесная перепалка быстро переросла в физический конфликт, поскольку агрессивный мужчина решил на своем велосипеде врезаться в другой велосипед, при этом после столкновения он сам упал на асфальт. "Ну, теперь тебе стало легче?" — сказал второй велосипедист и уехал, чтобы ситуация не накалилась ещё больше.
Тем временем в соцсетях по поводу увиденного видео появилось множество комментариев.
"Правило правой руки, дружище. Проблемы велосипедистов", — написал один из пользователей соцсетей. Но другой возразил: "Правило правой руки не действует при выезде из стоянок".
"Правило правой руки действует везде, где нет знаков, которые определяют преимущество. Но вы никак не соответствуете никаким правилам и рассуждаете о правилах. Это могут только велосипедисты — мчаться на красный свет, по тротуарам, пешеходным переходам, совместным и пешеходным дорожкам одновременно. Разговор здесь бесполезен", — отстаивает своё мнение другой комментатор.
"Это не перекресток, а выезд из стоянки. Что у всех с этой "правой рукой"? Раньше никто о ней не знал, а теперь только и делают, что умничают о "правой руке", — поясняет автор видео.
"Мне как водителю/пешеходу это в кайф: наконец-то хоть один "лисопед" виноват", — радуется увиденному один из пользователей соцсетей.
"Объехал бы и поехал дальше, но нет — надо же поругаться!" — комментирует ситуацию еще один пользователь.