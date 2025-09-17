Последние теплые выходные года? На следующей неделе заметно похолодает

Однако уже в понедельник, 22 сентября, резко похолодает, свидетельствуют прогнозы. Температура воздуха на следующей неделе будет в основном ниже +15 градусов, в ночные и утренние часы столбики термометров местами могут опуститься ниже нуля, возможны заморозки. Небо часто будет ясным.