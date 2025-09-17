Последние теплые выходные года? На следующей неделе заметно похолодает
На выходных температура воздуха в Латвии поднимется выше +20 градусов, но на следующей неделе заметно похолодает, прогнозируют синоптики.
В четверг и пятницу сквозь облака будет выглядывать солнце, во многих местах пройдут кратковременные дожди, в пятницу осадки ожидаются преимущественно в северо-восточной части страны. Будет дуть западный, юго-западный ветер, временами порывистый, температура воздуха существенно не изменится.
Согласно нынешним прогнозам, в субботу днем при порывистом юго-западном ветре воздух прогреется до +17...+23 градусов, в воскресенье температура может подняться еще на градус выше. Облака частично накроют небо, существенных осадков не ожидается.
Однако уже в понедельник, 22 сентября, резко похолодает, свидетельствуют прогнозы. Температура воздуха на следующей неделе будет в основном ниже +15 градусов, в ночные и утренние часы столбики термометров местами могут опуститься ниже нуля, возможны заморозки. Небо часто будет ясным.